Турция может уйти дальше от США, купив российскую оборону

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Нажмите на день здесь: больше драмы Турция и НАТО , Демократы в Конгрессе кричат ​​на президента США Джо Байденса Политика Тайваня , И частный Попытка изгнать афганца Войска.

Добро пожаловать в Читрап! На этой неделе мой партнер, Робби Крамер, наслаждается радостями супружеской жизни на калифорнийском пляже. Сегодня четверг, поэтому мы можем порекомендовать его, если вы в депрессии или немного голодны. видео Милая обезьянка готовит салат из зеленой фасоли?

Добро пожаловать в Читрап! На этой неделе мой партнер, Робби Крамер, наслаждается радостями супружеской жизни на калифорнийском пляже. Сегодня четверг, поэтому мы можем порекомендовать его, если вы в депрессии или немного голодны. видео Милая обезьянка готовит салат из зеленой фасоли?

Нажмите на день здесь: больше драмы Турция и НАТО, Демократы в Конгрессе кричат ​​на президента США Джо Байденса Политика Тайваня, И частный Попытка изгнать афганца Войска.

Если вы хотите получать отчет о ситуации на свой почтовый ящик каждый четверг, зарегистрируйтесь здесь.

Ожидается, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин нанесет драматический визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, что станет заключительным этапом его турне по четырем странам Европы. Понхоми был там, чтобы пожать руку, хлопнуть по плечу и сделать «семейное фото» с лидерами европейской безопасности. (Представители туристического журнала собрались в другом зале.)

Хотя администрации Остина и Байдена хотят отдать предпочтение встречам такого типа, а не оборонному сектору (Китай), две темы продолжают доминировать: хаотичный вывод Соединенных Штатов из Афганистана, европейские союзники, стремящиеся получить своих дипломатов и войска за пределами страны, и роль Турции в предупреждении о ядерном оружии США и НАТО. Союзник организаций, который находится в опасных отношениях с Россией.

Доступен в обе стороны. Нет, мало что изменилось с тех пор, как Турция купила российскую систему ПВО С-400, вынудив Соединенные Штаты исключить Анкару из программы боевых самолетов F-35. В то время официальные лица заявили, что Турция находится под санкциями США, добавив, что турецкая экономика не была разработана так, чтобы быть инициативной.

Но турецкие официальные лица по-прежнему хотят, чтобы их заслуги поработали над F-35, в том числе помогли с дизайном части фюзеляжа. В частности, они просят Соединенные Штаты предоставить истребители F-16, чтобы восполнить пробел, образовавшийся в результате потери F-35. Если эти американские военные самолеты не будут доставлены, Исмаил Демир-С-400, высокопоставленный чиновник Министерства обороны Турции, будет внесен в черный список для покупки.Под угрозой Вместо этого покупайте российские военные самолеты. (Рейтер сначала Отчет Турция запросила у США 40 самолетов F-16.) Пентагон ведет переговоры с правительством Турции о том, как разрешить спор о F-35.

Под поверхностью. Не вся эта напряженность проявляется сегодня в Брюсселе. Как это ни парадоксально, но по мере укрепления отношений министр обороны Турции Хулуси Агар приобрел репутацию легкого в общении офицера, по словам бывших официальных лиц и экспертов. Внешняя политика. Но отношения, безусловно, находятся под угрозой, и Байден в ответ дал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и другим высокопоставленным чиновникам очень мало времени.

Конфликты из-за боевых самолетов между союзниками по НАТО уже ослабевают.

Байден сбил Дональд Армин Плом, В качестве его назначения послом США в Пакистане, сотрудником дипломатической службы.

Питер Бесшар Назначен Белым домом генеральным советником ВВС.

Во вторник в Сенате прошли слушания по утверждению еще четырех назначений Байдена на руководящие должности в Пентагоне: заместитель государственного секретаря по политическим вопросам. Саша Бейкер; Питтон избран генеральным советником ВМФ, Джон “Шон” Кофе; Дуг БушНазначен помощником министра обороны США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению; А также Николая Гардина, Кто является директором по тестированию и оценке операций в Пентагоне. Все четверо теперь в порядке с комиссией и ждут утверждения Сенатом в полном составе.

Комитет по международным отношениям Сената не смог подписать Лист БарбарыКандидат Байдена, который возглавит политику на Ближнем Востоке в министерстве иностранных дел в связи с захватом в плен лидера республиканцев Техаса Сета Теда Круза, сказал, что отставной дипломат не ответил удовлетворительно на несколько письменных вопросов. Политика. В настоящее время Leaf занимает второе место в Совете национальной безопасности после официальных лиц Ближнего Востока.

Что должно быть на вашем радаре, если его еще нет.

Испытывает терпение. Китай этим летом провел не одно, а два испытания гиперзвукового оружия Финансовые времена Отчет В среду. Представители Пентагона были ошеломлены успехами Пекина в создании этого будущего оружия, которое более эффективно, чем баллистические ракеты, избегает противоракетной обороны из-за низкой детализации полета. Один из источников дал интервью Финансовые времена История гласит, что официальные лица США все еще не могут понять, как Китай достиг этой способности, которой не хватает США.

Посуда под давлением. Байден находится между умеренными и прогрессивными в Демократической партии Тайваня. Обе стороны расходятся во мнениях по поводу того, следует ли дать Белому дому больше полномочий для вмешательства в случае военного вторжения на остров Китай. Вице-президент Палаты представителей США по делам вооруженных сил Элейн Лурия, демократ из Вирджинии, сказала мне, что Байден настаивает на принятии закона, который позволил бы ему объявить быстрые защитные меры в случае вторжения Китая. Сторонники прогресса опасаются, что это может сбить с толку политику США в отношении «стратегической двусмысленности» в отношении того, как Соединенные Штаты будут реагировать на перекрестную атаку.

«Принцип двусмысленности не очень эмоционально удовлетворяет ястребов из округа Колумбия, но он работает», – сказал Сен. Сказал помощник Берни Сандерса Мэтт Дасс.

Партийный конфликт. Некоторые страны с проверенными демократическими достижениями получают приглашения на предстоящий декабрьский саммит виртуальной демократии Байдена. Внешняя политикаСообщает Эми Маккиннон. Среди приглашенных – Польша, Мексика и Филиппины. Руководители Байдена еще раз заявили, что хотят привлечь страны, которым грозит отступление.

«То, что мы пытаемся сделать с помощью Саммита за демократию, – это способствовать глобальному демократическому обновлению», – сказал один из руководителей высшего звена, выступивший на заднем плане анонимно. «Из-за этого мы действительно ищем всеобъемлющий подход с большой палаткой».









После посещения службы по случаю 100-летия Северной Ирландии в Северной Ирландии 21 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон присоединился к группе багги-интернатов, направлявшихся в интегрированную начальную школу Крамлина.

Художник по побегам. В 2008 году афганский переводчик спас жизнь военного советника Мэтта Селлера, попавшего в засаду боевиков Талибана. На протяжении многих лет Зеллер помогал руководить командой афганских переводчиков и гражданских лиц, волонтеров, бывших дипломатов и гражданских лиц, чтобы изгнать как можно больше беженцев.

В серии интервью журналистов, собирающих информацию о национальной безопасности, я также увидел постоянные усилия Селлера по изгнанию Афганистана из страны по мере развития Талибана и услышал историю человека, создавшего 250 человек. Поездка на милю в Кабул под прикрытием паранджи.

22 октября: Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт должны встретиться в Москве.

26 октября: Руководитель политики Пентагона Колин Колл и Объединенный комитет начальников штабов подполковник Генерал Джеймс Мингус Свидетельствовать Перед комитетом Сената по делам вооруженных сил по ситуации в Афганистане и Центральной Азии.

«Есть ли проблема с этикой Северной Ирландии? Да, есть, но мы ее исправим. Я не думаю, что это конец света».

– Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник Bloomberg News, что хочет урегулировать спор с Европейским союзом по поводу протокола Brexit в Северной Ирландии.

В загуле. Владелец Мэриленда противостоит нескольким бездомным зебрам, бродящим по пригородам Вашингтона Уголовные обвинения Ведь одно из животных погибло при беге. 76-летнему Джерри Ли Холли предъявлено несколько уголовных обвинений в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, чья зебра попала в ловушку и, возможно, умерла от обезвоживания.