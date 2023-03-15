Турция намерена ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО до майских выборов – источники

АНКАРА (Рейтер) — Турецкий парламент, скорее всего, ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до того, как она будет закрыта в середине апреля, за день до визита в страну президента Финляндии Саули Ниинисто, сообщили Рейтер в среду два турецких чиновника.

Высокопоставленный чиновник сказал, что Финляндия будет одобрена независимо от предложения Швеции, которая претендовала на вступление в западный военный альянс одновременно со своим северным соседом после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году.

Турция неоднократно заявляла, что Швеции необходимо принять дополнительные меры против сторонников курдских боевиков и членов сети, которых Анкара считает ответственными за попытку государственного переворота в 2016 г. Турция рассматривает обе группировки как террористические организации.

Переговоры между Швецией и Турцией мало продвинулись, особенно после нескольких разногласий по поводу уличных протестов прокурдских группировок в Стокгольме.

На фоне роста напряженности в отношениях со Швецией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе впервые дал понять, что Анкара может дать зеленый свет Хельсинки раньше, чем Стокгольм.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил во вторник, что вероятность того, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции, увеличилась после переговоров между тремя сторонами в Брюсселе на этой неделе.

«Мы позитивно смотрим на вступление Финляндии. Было бы неправильно сказать, что переговоры о вступлении будут проходить в другое время, чем в Швеции», — сказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Другой чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что подход Финляндии к террористическим организациям соответствует позиции Турции, и что Хельсинки предпринял шаги в этом отношении.

«Очень вероятно, что необходимый шаг для членства Финляндии в НАТО будет завершен до закрытия (парламента) и проведения выборов», — сказал чиновник.

Оба чиновника отказались назвать имена, поскольку обсуждения еще не были обнародованы.

Эрдоган «сдержит обещание»

Парламент должен закрыться в середине апреля в преддверии парламентских и президентских выборов, запланированных на 14 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вскоре отправит в парламент заявление о ратификации членства Финляндии в НАТО, заявив, что он «выполнит свое обещание».

«Господин президент (Нинистё) приедет в Турцию в пятницу, и мы встретимся. После этого мы выполним свое обещание», — сказал Эрдоган журналистам в среду, когда его спросили, отправит ли он ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО в турецкий парламент. на следующей неделе. .

Финский Ниинистё посетит Стамбул 16-17 марта.

«Президенту Финляндии в ходе его визита будут направлены позитивные сообщения», — сказал второй чиновник.

Парламенты 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать любые предложения о членстве в альянсе. Турция и Венгрия — единственные два союзника НАТО, которые еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции.

США и другие страны НАТО надеются, что две скандинавские страны станут членами альянса на саммите НАТО, намеченном на 11 июля в литовской столице Вильнюсе.

(Отчетность Орхана Джошкуна и Невзата Дивраноглу) Дополнительный отчет Хусейна Хаятцифера. Автор Али Коккокман; Монтаж Даррена Батлера, Томаса Яновски и Алекса Ричардсона.

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