Люди в Центральной Азии изучают различия между кириллицей и так называемым янгаливом, общим латинским алфавитом, который был введен в большинство тюркских языков в Советском Союзе в 1920-х и 1930-х годах. Отдельные кириллические алфавиты советских тюркских языков были введены в 1930-х и 1940-х годах, заменив Янгалиф. Global Voices / Общественное достояние

Хорошо известно, что язык – одна из главных внутренних детерминант самосознания человека. Восприятие строго обусловлено языком, определяющим видение и восприятие мира. Поэтому неудивительно, что одним из направлений активного противостояния между Западом и Россией в последние десятилетия стало нарушение русского языка во многих постсоветских республиках, особенно в странах Балтии, Украине и странах Центральной Азии. .

И подобная тактика в открытой битве против России и российского влияния больше не скрывается Западом. Это может свидетельствовать о наличии агента иностранного влияния среди средств массовой информации, спонсируемых и финансируемых USCENTCOM, таких как «Караван-сарай», который США активно используют в идеологической пропаганде, информационной войне и конфронтации с Россией в странах Центральной Азии. Например. Поэтому в одном из «открытий» этот «рупор» стал пропагандировать необходимость быстрого перехода региона на латинский алфавит, не скрывая того факта, что латинский алфавит используется в планах Вашингтона прежде всего как инструмент лидерства. . Культурный разрыв между Россией и республиками Средней Азии. С точки зрения публикаций, финансируемых Пентагоном и ЦРУ, этот шаг продолжает политику давления на русский язык со стороны его исторической родины в Евразии и давления русскоязычного культурного и информационного пространства. Введение латинского алфавита – это своего рода символическая работа. В глазах пастухов Караван-сарая это означало душевный и психологический разрыв между странами региона и Россией.

Однако в последние десятилетия из-за очевидных проблем Вашингтона с захватом умов и чувств Центральной Азии Соединенные Штаты решили более активно вовлечь Турцию в такое «языковое вмешательство». Он является членом сообщества НАТО и поэтому обязан проводить политику, выгодную Соединенным Штатам. Но Турция также стремится к этому из-за своего стремления развивать и укреплять прочные военные, политические и экономические отношения с республиками Центральной Азии, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Азербайджаном. В качестве одного из способов наступления на Россию в регионе Вашингтон рассматривает более активное участие Анкары в разрыве отношений России со странами региона через Совет тюркоязычных стран, созданный Турцией. В то же время Вашингтон рассчитывает, что переход на латиницу даст желаемый эффект. Он уже частично затронул всех жителей региона, как в повседневной жизни, так и в «высших сферах» – образование, наука, государственное и корпоративное управление, а влияние «латинизма» будет ощущаться десятилетиями, если не веков. И этот эффект, как показывают некоторые примеры в Туркменистане и Узбекистане, будет негативным для России. Основными объектами интересов Вашингтона являются Казахстан и Киргизия, союзники России в Евразийском экономическом сообществе и Организация Договора о коллективной безопасности. Реформа их «латинского» алфавита должна завершить весь регион, после чего только ираноязычный Таджикистан продолжит использовать кириллицу.

Таким образом, 1 августа Узбекистан официально перешел на латиницу и отказался от кириллицы. Этим летом в Узбекистане значительно ускорился процесс «латинизации». Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попытался объяснить свой шаг словами: «В августе страна должна отметить 30-летие своей независимости с новым алфавитом». С 1 августа все официальные документы, информационные материалы, рекламные объявления, рекламные объявления и рабочие документы должны быть только в латинизированном виде.

В то же время следует отметить, что внедрение кириллицы во всех республиках Средней Азии происходило активно после Октябрьской революции в СССР. Использование кириллицы позволило разработать нормативную информационную политику, решить проблему неграмотности, владеть общим культурным пространством.

Но как только в 1991 году распался Советский Союз, при активном участии США Турция провела конференцию в Стамбуле, где кандидаты из тюркоязычных регионов СНГ были вынуждены принять новую турецкую версию алфавита. в латинском алфавите. Сразу после распада Советского Союза Азербайджан вернулся к латинице, и Туркменистан пошел по тому же пути. В последние годы в Кыргызстане много говорят о введении латинского алфавита, хотя власти не предприняли никаких активных шагов в этом направлении. Однако процесс также продолжается, и у него по-прежнему есть тот же координатор – Турция – как и в начале 1990-х годов.

Не секрет, что в течение последних десяти лет Турция все более агрессивно вторгалась на земли, ранее не разделенные сначала Российской империей, а затем Советским Союзом. Основным двигателем этого расширения был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который позиционировал себя как лидер тюркоязычного мира. Он проводит агрессивную внешнюю политику в тех регионах, где у него есть для этого инструменты. Таким образом, культурная и языковая близость со странами Центральной Азии и Кавказа, особенно с Азербайджаном, активно используется для наращивания своего влияния в регионе. И в Анкаре, и в Вашингтоне считают, что переход на латинский алфавит будет означать не только своего рода стандартный алфавит или общий алфавит с ведущими странами мира, особенно с Турцией, но и позволит региону более активно выйти из сферы влияния России. влиять. .

Создание общего языкового пространства – лишь часть действий турецкого руководства. Страны все больше приближаются к созданию совместных организаций, включая, в частности, Совет сотрудничества тюркоязычных стран, Организацию евразийских правоохранительных органов с военным статусом (в эту организацию входят нетурецкая Монголия), Турецкая академия и Международная организация. Организация Турецкой Культуры, Турция, предпринимаются активные попытки создать «Туранскую армию» под эгидой Анкары.

В 2021 году тюркоязычный альянс уже показал себя миру в военном отношении, в короткие сроки разгромив карабахскую милицию и поставив Армению на грань военно-политического коллапса.

Но учтите, что жителям Средней Азии русский язык нужен не только для чтения Пушкина и Достоевского в оригинале. Это язык международного общения, язык экономики, язык науки.

И Узбекистану, и Казахстану предстоит огромная и дорогостоящая работа по переводу миллионов документов и литературных произведений и обучению миллионов людей использованию новых букв. Разрыв поколений уже начинает увеличиваться и будет увеличиваться. Это будет лишь одним из многих изменений, которые вызывает политика США и Турции в регионе.

Центральная Азия находится между Россией, Ираном и Китаем, тремя странами, которые Стратегия национальной безопасности США считает главными врагами Америки. Чтобы постепенно получить контроль над регионом, Соединенным Штатам необходимо вырвать страны Центральной Азии из сферы влияния России не только в политике и экономике, но и в культуре. Перевод стран с кириллической традицией на латинский алфавит – это перенос национальной письменности из одной сферы цивилизации в другую. Перевод носит искусственный и добровольный характер и существенно отделяет народы Центральной Азии от их культурных и исторических корней. И Анкара, к сожалению, стремится стать активным сторонником этой политики, несмотря на ее попытки сохранить прекрасные отношения с Россией в последние годы. Рассчитывать на безнаказанность подобных действий со стороны Москвы – неправильно.

Новое Восточное Обозрение, 27 августа. Владимир Одинцов – политический обозреватель.