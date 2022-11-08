Турция начинает платить за российский газ в рублях

СТАМБУЛ (Рейтер) — Турция начала платить за природный газ из России в рублях, заявил во вторник министр энергетики Турции Фатих Донмез.

В интервью TRT Haber Донмез заявил, что доля платежей в национальной валюте в торговле энергоресурсами с Россией в ближайшие месяцы увеличится.

Россия, которая попала под санкции Запада из-за вторжения в Украину, все чаще требует, чтобы ее покупатели энергии платили в рублях, чтобы поддержать ее валюту. Большинство международных энергетических сделок рассчитываются в долларах США или евро.

Турция также пытается стимулировать торговлю с использованием лиры, которая пострадала от нетрадиционной денежно-кредитной политики.

Анкара и Москва в сентябре договорились начать рублевые расчеты за поставки природного газа.

Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина о создании газового центра в Турции, Донмез сказал, что до конца этого года Анкара подготовит дорожную карту и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей.

«Мы можем организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и страны-импортеры, чтобы узнать их мнение, и мы будем действовать на этой основе», — сказал Донмез.

В прошлом месяце Путин предложил Турцию в качестве базы поставок газа в качестве альтернативного маршрута после того, как газопроводы Nord Stream по дну Балтийского моря были повреждены взрывами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.

Европейский Союз, который ранее зависел от России примерно на 40% своих потребностей в газе, стремится дистанцироваться от российских энергоресурсов после вторжения на Украину в феврале.

(Отчетность Каана Цезаря; текст Изжи Эркойона; редактирование Эс Токсабая и Марка Поттера)