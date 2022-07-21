Турция отрицает ответственность за нападение на Дахук, в результате которого погибли восемь человек

Сулеймания, Ирак (Рейтер) — Правительство Ирака вызовет временного поверенного в делах Ирака в Турции для консультаций после обвинения Анкары в проведении рейда на горный курорт в северной иракской провинции Дахук, сообщило официальное иракское информационное агентство. . Читать далее

Турция опровергла обвинения Ирака в том, что он провел рейд, в результате которого восемь туристов погибли и 23 человека были ранены, заявив, что нападение было террористическим актом.

Иракское государственное телевидение сообщило, что «тяжелый артиллерийский обстрел» обрушился на курорт в городе Заху, на границе Курдистана Ирака и Турции.

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Кабинет министров Ирака также поручил Министерству иностранных дел вызвать турецкого посла в Багдаде, чтобы выразить протест против нападения. Читать далее

«Турецкие силы совершили вопиющее нарушение суверенитета Ирака», — написал в Twitter премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими. Президент Бархам Салих также осудил нападение.

Соединенные Штаты заявили, что решительно поддерживают суверенитет Ирака.

«Убийство мирных жителей неприемлемо, и все государства должны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая защиту гражданских лиц», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Курдский министр здравоохранения заявил в своем заявлении, что среди жертв были годовалые дети, добавив, что все жертвы скончались, не дойдя до больницы.

«Мы движемся к подножию горы, и есть удары. Мы движемся к водопаду, и есть удары. Мы направляемся в эту сторону, и есть удары», — сказал 24-летний Мустафа Алаа, который друг, когда произошло нападение. .

«Мы остановили забор, окружавший водопад. Мы заглянули внутрь и увидели детей, лежащих на земле… Такого зрелища я никогда в жизни не видел», — добавил Алаа.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара огорчена известием о жертвах в результате нападения, и добавило, что Турция делает все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения или ущерба историческим культурным объектам в своих контртеррористических операциях против запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). милиция. другие.

«Турция готова сделать все возможное, чтобы раскрыть правду», — говорится в заявлении министерства, добавив, что военные операции Турции соответствуют международным законам.

«Мы призываем иракское правительство не делать заявлений под влиянием риторики и пропаганды печально известной террористической организации и сотрудничать в разоблачении виновных в этом варварском акте», — сказала она, имея в виду РПК.

Турция регулярно наносит воздушные удары по северному Ираку и отправляет коммандос для поддержки своих атак в рамках длительной кампании в Ираке и Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сирийских курдских отрядов народной самообороны (YPG). Анкара считает их террористическими группировками.

В 1984 году РПК выступила против турецкого государства.

Более 40 000 человек были убиты в ходе конфликта, который в прошлом в основном был сосредоточен на юго-востоке Турции, где Рабочая партия Курдистана (РПК) стремилась создать этническую родину.

Десятки иракцев собрались перед посольством Турции в Багдаде в знак протеста против нападения. Высокопоставленный представитель ООН в Ираке также осудил это в заявлении, опубликованном в Twitter, и призвал к расследованию.

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(Сообщение Али Султана ас-Сулеймании и Кова Омара в Захо и Ясмин Хусейн в Каире). Дополнительные репортажи Таера Аль-Судани в Багдаде, Тувина Гумруку и Эдже Токсабая в Анкаре и Костаса Петтаса в Лос-Анджелесе. Автор Амина Исмаил. Монтаж: Фрэнк Джек Дэниел, Эндрю Коуторн, Лесли Адлер и Джонатан Отис.

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