Турция поддержит членство Швеции в НАТО – Столтенберг

Глава военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.
Он сказал, что турецкий лидер направит запрос Швеции в парламент в Анкаре и «обеспечит ратификацию».
Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал: «Я очень счастлив, это хороший день для Швеции».
Ранее Турция в течение нескольких месяцев блокировала заявку Швеции, обвиняя ее в размещении курдских боевиков.
Как один из 31 члена НАТО, Турция имеет право вето в отношении любой новой страны, которая присоединяется к группе.
Отвечая на эту новость, президент США Джо Байден сказал, что приветствует приверженность президента Эрдогана делу «ускоренной ратификации» членства Швеции.
«Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе. Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Кристерсоном и Швецией в качестве нашего 32-го союзника по НАТО», — говорится в заявлении Белого дома.
В воскресенье Байден поговорил с Эрдоганом, призвав его отказаться от оппозиции членству Швеции в НАТО, и во вторник он снова встретится с турецким лидером.
Тем временем министр иностранных дел Германии Анналин Бюрбок написала в Твиттере: «В 32 года мы все в большей безопасности». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что присоединение Швеции «сделает нас всех безопаснее».
Столтенберг объявил о соглашении поздно вечером в понедельник в столице Литвы Вильнюсе, где во вторник должен открыться саммит НАТО. Это произошло после переговоров лидеров Турции и Швеции.
Лидер НАТО назвал это «историческим шагом», но подчеркнул, что «четкой даты» вступления Швеции в военный альянс установить нельзя — ведь это зависит от турецкого парламента.
Он сказал, что две страны работали над решением «законных проблем безопасности» Турции, и в результате Швеция внесла поправки в свою конституцию, изменила свои законы и расширила свою контртеррористическую операцию против РПК (РПК – запрещена в Турции). Экспорт оружия в Турцию возобновился.
Турция и Венгрия — единственные два члена НАТО, которые в настоящее время не ратифицировали заявку Швеции на членство.
Отвечая на вопрос о возражении Будапешта, Столтенберг сказал, что «Венгрия ясно дала понять, что она не будет последней страной, которая ратифицирует».
«Я думаю, что эта проблема будет решена», — добавил он.
Ранее в понедельник президент Эрдоган, похоже, связал поддержку Турцией заявки Швеции в НАТО с возобновлением замороженных переговоров с Анкарой о членстве в ЕС.
Чиновники ЕС поспешили отклонить запрос, заявив, что это два разных вопроса.
Но в заявлении, опубликованном после объявления о сделке, НАТО заявило, что Швеция будет активно поддерживать усилия по «оживлению процесса вступления Турции в ЕС», включая «модернизацию таможенного союза между ЕС и Турцией и либерализацию визового режима».
Турция впервые подала заявку на вступление в Европейский союз в 1987 году, но ее склонность к авторитаризму при президенте Эрдогане затормозила процесс вступления.
Но после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году Эрдоган также сыграл уникальную роль лидера НАТО, имеющего влияние в Москве.
В прошлом году он помогал выступать посредником в реализации Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию из своих портов.
Турция помогла сохранить соглашение, несмотря на неоднократные угрозы России выйти из него.
Но Турция также разозлила Кремль, поставив на Украину вооруженные беспилотники.
Российские официальные лица также были возмущены в выходные, когда Турция неожиданно разрешила пятерым бывшим командирам украинского гарнизона в Мариуполе вернуться в Киев по завершении визита президента Украины Владимира Зеленского.
По условиям прошлогоднего обмена пленными Россия ожидала, что мужчины останутся в Турции до конца войны.
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