Турция поддержит членство Швеции в НАТО – Столтенберг

10 июля 2023 г., 20:31 по Гринвичу Обновлено 41 минуту назад

Подпись к фотографии, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обмениваются рукопожатием с президентом НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Он сказал, что турецкий лидер направит запрос Швеции в парламент в Анкаре и «обеспечит ратификацию».

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал: «Я очень счастлив, это хороший день для Швеции».

Ранее Турция в течение нескольких месяцев блокировала заявку Швеции, обвиняя ее в размещении курдских боевиков.

Как один из 31 члена НАТО, Турция имеет право вето в отношении любой новой страны, которая присоединяется к группе.

Отвечая на эту новость, президент США Джо Байден сказал, что приветствует приверженность президента Эрдогана делу «ускоренной ратификации» членства Швеции.

«Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе. Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Кристерсоном и Швецией в качестве нашего 32-го союзника по НАТО», — говорится в заявлении Белого дома.

В воскресенье Байден поговорил с Эрдоганом, призвав его отказаться от оппозиции членству Швеции в НАТО, и во вторник он снова встретится с турецким лидером.

Тем временем министр иностранных дел Германии Анналин Бюрбок написала в Твиттере: «В 32 года мы все в большей безопасности». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что присоединение Швеции «сделает нас всех безопаснее».

Столтенберг объявил о соглашении поздно вечером в понедельник в столице Литвы Вильнюсе, где во вторник должен открыться саммит НАТО. Это произошло после переговоров лидеров Турции и Швеции. READ Около 200 человеческих шипов были обнаружены на столбах в Перу.

Лидер НАТО назвал это «историческим шагом», но подчеркнул, что «четкой даты» вступления Швеции в военный альянс установить нельзя — ведь это зависит от турецкого парламента.

Он сказал, что две страны работали над решением «законных проблем безопасности» Турции, и в результате Швеция внесла поправки в свою конституцию, изменила свои законы и расширила свою контртеррористическую операцию против РПК (РПК – запрещена в Турции). Экспорт оружия в Турцию возобновился.

Турция и Венгрия — единственные два члена НАТО, которые в настоящее время не ратифицировали заявку Швеции на членство.

Отвечая на вопрос о возражении Будапешта, Столтенберг сказал, что «Венгрия ясно дала понять, что она не будет последней страной, которая ратифицирует».

«Я думаю, что эта проблема будет решена», — добавил он.

Ранее в понедельник президент Эрдоган, похоже, связал поддержку Турцией заявки Швеции в НАТО с возобновлением замороженных переговоров с Анкарой о членстве в ЕС.

Чиновники ЕС поспешили отклонить запрос, заявив, что это два разных вопроса.

Но в заявлении, опубликованном после объявления о сделке, НАТО заявило, что Швеция будет активно поддерживать усилия по «оживлению процесса вступления Турции в ЕС», включая «модернизацию таможенного союза между ЕС и Турцией и либерализацию визового режима».

Турция впервые подала заявку на вступление в Европейский союз в 1987 году, но ее склонность к авторитаризму при президенте Эрдогане затормозила процесс вступления.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году Эрдоган также сыграл уникальную роль лидера НАТО, имеющего влияние в Москве.

В прошлом году он помогал выступать посредником в реализации Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию из своих портов.

Турция помогла сохранить соглашение, несмотря на неоднократные угрозы России выйти из него. READ Предполагаемый российский заговор с целью убийства раскрывает «The Sims 3»

Но Турция также разозлила Кремль, поставив на Украину вооруженные беспилотники.

Российские официальные лица также были возмущены в выходные, когда Турция неожиданно разрешила пятерым бывшим командирам украинского гарнизона в Мариуполе вернуться в Киев по завершении визита президента Украины Владимира Зеленского.