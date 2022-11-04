Турция превращает расширение НАТО в большую головную боль

Турция последней из 30 стран-членов НАТО выразила свое несогласие с присоединением обеих стран; Двадцать восемь государств-членов уже одобрили членство Швеции и Финляндии, а Венгрия намекнула, что парламент даст зеленый свет на заявки в ближайшие месяцы. Новым членам необходимо единодушное одобрение существующих членов НАТО. Турецкое правительство заявило, что хочет, чтобы Швеция и Финляндия сделали больше для подавления лиц, которых оно считает угрозой безопасности, включая курдских боевиков и тех, кто предположительно причастен к неудавшейся попытке государственного переворота в стране в 2016 году, и сосредоточило большую часть своей критики на Стокгольме.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Турцию, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и оказать на него давление, чтобы он продвигал процесс вступления двух стран. Ожидается, что новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон отправится в Турцию на следующей неделе, чтобы передать сообщение домой.

Швеция и Финляндия начали новое дипломатическое наступление, чтобы убедить Турцию согласиться на членство двух северных стран в НАТО после нескольких месяцев напряженных переговоров, которые превратили то, что должно было быть гладким путем к расширению альянса, в серьезную дипломатическую головную боль.

Швеция и Финляндия начали новое дипломатическое наступление, чтобы убедить Турцию согласиться на членство двух северных стран в НАТО после нескольких месяцев напряженных переговоров, которые превратили то, что должно было быть гладким путем к расширению альянса, в серьезную дипломатическую головную боль.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Турцию, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и оказать на него давление, чтобы он продвигал процесс вступления двух стран. Ожидается, что новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон отправится в Турцию на следующей неделе, чтобы передать сообщение домой.

Турция последней из 30 стран-членов НАТО выразила свое несогласие с присоединением обеих стран; Двадцать восемь государств-членов уже одобрили членство Швеции и Финляндии, а Венгрия намекнула, что парламент даст зеленый свет на заявки в ближайшие месяцы. Новым членам необходимо единодушное одобрение существующих членов НАТО. Турецкое правительство заявило, что хочет, чтобы Швеция и Финляндия сделали больше для подавления лиц, которых оно считает угрозой безопасности, включая курдских боевиков и тех, кто предположительно причастен к неудавшейся попытке государственного переворота в стране в 2016 году, и сосредоточило большую часть своей критики на Стокгольме.

За кулисами американские и европейские дипломаты все больше разочаровываются в том, что они считают непримиримостью Турции в вопросе, который должен был быть решен несколько месяцев назад, особенно в опасный момент для европейской безопасности, когда бушует война на Украине.

Финские и шведские официальные лица надеются, что последнее дипломатическое наступление сможет выйти из тупика. Две страны уже пошли на уступки, в том числе решение Швеции отменить эмбарго на поставки оружия, введенное в отношении Турции после ее вторжения в Сирию, новые обязательства сотрудничать в борьбе с терроризмом против курдских вооруженных группировок, а также обещание удовлетворить запросы Турции о депортации или экстрадиции. тех, кого турецкое правительство считает подозреваемыми в делах о терроризме. Новое шведское правоцентристское правительство во главе с Кристерссоном также надеется начать новую жизнь в налаживании более тесных связей с Турцией.

«Речь идет о том, чтобы попытаться заложить основу, уловить импульс, чтобы завершить его к концу года», — сказал Хенри Ванханен, советник по внешней политике и политике безопасности финской правоцентристской партии «Национальная коалиция». «Надеюсь, будет новый импульс».

Однако официальные лица Турции говорят, что предпринятых до сих пор шагов недостаточно, и настаивают на том, что ни одна из северных стран не выполнила все требования Турции, перечисленные в совместном меморандуме, опубликованном в июне.

«Эти две страны должны предпринять важные шаги в борьбе с терроризмом, потому что терроризм является одной из самых больших угроз, с которыми сегодня сталкивается НАТО», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам на пресс-конференции в среду после переговоров со Столтенбергом, добавив, что Турция поддерживает политику НАТО. расширение в теории. «Сейчас нельзя сказать, что две страны полностью выполнили все аспекты меморандума».

«Наша работа в борьбе с терроризмом является приоритетной, и мы очень серьезно относимся к своим обязательствам», — заявил представитель МИД Швеции. Внешняя политика В ответе по электронной почте. «Мы сообщили об этом всем союзникам, включая Турцию, и генеральному секретарю НАТО».

Вопрос о «терроризме» является главной заботой Эрдогана в преддверии выборов, которые состоятся летом следующего года, поскольку он должен привлечь голоса турецких националистов, решительно выступающих против курдского сепаратизма. Многие эксперты считают, что, несмотря на недавнюю дипломатическую прессу, Турция отложит любое решение о членстве Северной Европы в НАТО до тех пор, пока После выборов 2023 г..

Но западные официальные лица также считают, что холодность Турции в такой же степени связана с экономическим влиянием России, как и с предполагаемой озабоченностью по поводу курдских сепаратистов. С началом войны — и волны западных санкций против Москвы — Турция часто выступала в качестве стороны Экономический спасательный круг Что касается России, то она должна увеличить закупки российской сырой нефти, настаивать на большем количестве российского газа (по сниженной цене) и настаивать на реализации многомиллиардных планов по строительству атомной электростанции российского производства.

Турция также была одним из крупнейших экспортеров в Россию с начала войны, а также получала огромные притоки необъяснимых денег из-за рубежа, которые обеспечивали крайне несбалансированную турецкую экономику. Западные чиновники подозревают, что российские деньги отчасти работают на то, чтобы удержать на плаву эрдогановскую Турцию.

Столтенберг, который стремился уравновесить все стороны в переговорах, стал менее осмотрительным во время своей поездки в Анкару на этой неделе, отражая его растущее нетерпение по отношению к Турции в залах штаб-квартиры НАТО.

«Пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО», — сказал он на пресс-конференции. Пресс-конференция. «В эти опасные времена крайне важно завершить их присоединение, чтобы не допустить никаких недоразумений или просчетов в Москве».

Западные официальные лица согласны с тем, что Россия не представляет прямой военной угрозы ни для одной из стран, особенно в связи с ее военной неудачей на Украине. Но специалисты по оборонному планированию все еще опасаются, что длительный период неопределенности с членством в НАТО может открыть северо-восточный фланг альянса для новых уязвимых мест со стороны Москвы, которые находятся намного ниже порога военной конфронтации. Затянувшийся процесс вступления также подрывает послание альянса о единстве и солидарности перед лицом российского вторжения в Украину и ядерной атаки.

«Если альянс не сможет скоординировать свои действия и убедить своих членов признать эти две очень способные страны, это плохо отразится на НАТО как на институте», — сказала Кристин Берзина, эксперт по европейской безопасности в немецком аналитическом центре Фонда Маршалла. И добавила: «И, возможно, некоторые сообщения России и Китая о том, что НАТО по своей природе слаба… в то время не казались неверными». «Есть много опасений по поводу репутации НАТО, которая поставлена ​​на карту».

Когда в мае Финляндия и Швеция объявили о своей заявке на вступление в НАТО в ответ на вторжение России в Украину, большинство лидеров альянса и министров обороны приветствовали новый раунд расширения НАТО как несложную задачу. Обе страны уже много лет поддерживают тесные партнерские отношения с НАТО и могут похвастаться одними из самых сильных и хорошо оснащенных европейских вооруженных сил. Он также предоставляет альянсу новые территории и морские пути для усиления защиты уязвимых членов НАТО в Балтийском регионе, граничащем с Россией и ее союзником Беларусью.

Хотя присоединение Финляндии к НАТО увеличило бы границы союза с Россией более чем в два раза, российское правительство раздевание Его армия находится в этом регионе, чтобы отправить свои войска на Украину. Хотя Россия остается долгосрочной угрозой для Финляндии, финские официальные лица не верят, что Москва имеет намерение — или способность — инициировать какую-либо военную конфронтацию в скандинавском регионе.

«В некотором смысле нас уже считают принадлежащими к сфере коллективной безопасности НАТО», — сказал Ванханен. Кроме того, мы знаем, что Россия сейчас довольно занята оккупацией других стран.