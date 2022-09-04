Турция предлагает выступить посредником в конфликте вокруг АЭС на Украине | Российско-украинские военные новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником в конфликте вокруг оккупированной Россией АЭС на Украине.

Предложение World Nuclear Watchdog поступило несколькими часами ранее в субботу о том, что Запорожская атомная электростанция на Украине была отключена от последней оставшейся основной линии электропередачи и теперь полагалась на резервную линию.

Украина заявила в пятницу, что разбомбила российский объект в соседнем городе Энергодар, уничтожив три артиллерийские установки и склад боеприпасов, на фоне растущей тревоги по поводу обстрелов в районе крупнейшей в Европе атомной электростанции в последние недели.

В субботу Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что «Турция может сыграть посредническую роль в Запорожской АЭС, как она это сделала в сделке по зерну».

Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена заморозить почти все поставки после вторжения России в конце февраля, что вызвало опасения глобального продовольственного кризиса.

Экспорт зерна через черноморские порты возобновился в июле после того, как Киев и Москва подписали соглашение, гарантированное ООН и Турцией.

Не было никаких прямых указаний на то, что Эрдоган говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, чтобы предложить свое посредничество.

В прошлом месяце Эрдоган предупредил о риске ядерной катастрофы, когда посетил Львов для переговоров с украинским лидером.

Турецкий лидер сказал, что хочет избежать «еще одного Чернобыля», имея в виду самую страшную в мире ядерную аварию в другой части Украины в 1986 году, когда она была частью Советского Союза.

Напряженная обстановка на заводе

На этой неделе Запорожье посетила группа из 14 человек из Международного агентства по атомной энергии, сообщили в ООН. Рафаэль Крочи, глава службы по наблюдению за ядерной деятельностью, сказал, что объект был поврежден в результате боевых действий.

«Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла связь с последней основной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию», — говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении агентства в субботу.

Габриэль Элизондо из Al Jazeera, репортаж из Киева, сказал, что ситуация на электростанции «на данный момент очень хрупкая».

Элизондо сказал, что завод «расположен на линии фронта, вблизи и вокруг района, где украинские военные ведут контрнаступление в Херсонской области на юге Украины».

«Важно помнить, что электричество и мощность очень важны для атомных электростанций, потому что их необходимо охлаждать по соображениям безопасности. Если атомная электростанция потеряет мощность навсегда или временно, это может привести к невероятной ядерной катастрофе.

Вторжение России в прозападную Украину унесло жизни тысяч людей и вынудило миллионы покинуть свои дома.

Западные державы отреагировали на это отправкой военной помощи Киеву и введением экономических санкций против Москвы в попытке остановить наступление России.

ЕС «хорошо подготовился» к российскому «газовому оружию»

В пятницу «Большая семерка» крупнейших промышленно развитых демократий обязалась в срочном порядке ввести потолок цен на импортируемую из России нефть, являющуюся ключевым источником доходов Москвы.

Позже российский газовый гигант «Газпром» заявил, что на неопределенный срок приостановил поставки газа в Германию из-за утечки в турбине. Его немецкий производитель заявил, что не было веских причин для прекращения подачи газа.

Тем не менее, экономический комиссар ЕС Паоло Джентилони заявил, что ЕС находится в лучшем положении, чтобы справиться с возможностью полного прекращения поставок российского газа благодаря мощностям хранилищ и мерам по энергосбережению.

«Мы хорошо подготовлены к противодействию агрессивному применению Россией газового оружия», — сказал он журналистам в кулуарах экономического форума.

В Европейском Союзе «экономия газа в настоящее время составляет около 80 процентов благодаря диверсификации поставок», — сказал Джентилони, хотя ситуация в разных странах разная.

Украина обвиняет Россию в складировании взрывчатых веществ в Запорожье и размещении там сотен солдат.

Он также подозревает, что Москва намеревается перенаправить электроэнергию с завода, аннексированного Россией в 2014 году, на близлежащий Крымский полуостров.