Турция предостерегает военные корабли от пересечения ее пролива | Новости российско-украинского кризиса

Анкара утверждает, что выполнила договор 1936 года о морском пути между Средиземным и Черным морями во время войны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил международное сообщество, что военные корабли будут проходить через пролив страны с начала войны между Россией и Украиной.

В воскресенье он заявил, что Анкара реализует международное соглашение о морском пути к Черному морю. По Монтрукскому договору 1936 года Турция контролировала проливы Тортонель и Фосфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и могла ограничивать проход военных кораблей во время или после войны.

В заявлении Гаузоклу, которое цитирует государственное агентство Anatolian, говорится, что с начала российско-украинской войны на прошлой неделе Турция не получала никаких запросов на пересечение Турецким проливом военных кораблей.

Киев на прошлой неделе призвал Анкару выполнить международное соглашение и не допустить перехода российских военных кораблей из Средиземного моря в Черное море.

Проливы Фосфор и Тарданеллы соединяют Эгейское (часть Средиземного моря), Мраморное (Внутреннее море Турции) и Черное море, а затем Россия начала проникать на южное побережье Украины.

Договор 1936 года дает Анкаре право ограничить использование боевых кораблей «Тортенель» и «Фосфор» во время войны и в случае угрозы Турции.

(Аль-Джазира)

«Мы предупредили как страны региона, так и другие страны, чтобы военные корабли не пересекали Черное море», — сказал Гаучоклу. «Мы используем Конвенцию Монтрё».

Сообщается, что в этом месяце Турецкий пролив пересекли не менее шести российских военных кораблей и одна подводная лодка.

Заявление Чавушоглу прозвучало в тот же день, что и заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его правительство будет использовать «полномочия, предоставленные нашей стране Конвенцией Монтрё о морских перевозках в проливе, чтобы предотвратить эскалацию кризиса».

Он повторил, что Турция не откажется от отношений с Россией или Украиной.

«Мы не поступимся нашими национальными интересами, но мы не будем игнорировать региональные и глобальные балансы. Мы говорим, что не откажемся ни от Украины, ни от России.

Турция, член НАТО, стремилась сбалансировать свои западные обязательства и тесные связи с Москвой и до воскресенья не называла ситуацию на Украине войной.

В понедельник Эрдоган заявил, что считает вторжение России на территорию Украины «неприемлемым», и призвал все стороны к добросовестным переговорам.