Турция предупреждает своих граждан об опасности нападения в США и Европе после предупреждений Запада.

АНКАРА (Рейтер) — В субботу Турция предупредила своих граждан о возможных «исламофобских, ксенофобских и расистских атаках» в США и Европе после того, как ее западные союзники предупредили своих граждан в Турции о возможных террористических атаках.

В двух отдельных рекомендациях по поездкам министерство иностранных дел Турции рекомендовало своим гражданам в США и странах Европы «вести себя спокойно перед лицом возможных расистских и расистских преследований и нападений» и «держаться подальше от районов, где демонстрации могут усилиться».

Министерство заявило, что недавнее увеличение «антиисламских и антирасистских действий» отражает опасные аспекты религиозной нетерпимости и ненависти в Европе.

Несколько посольств в Анкаре, в том числе посольства США, Германии, Франции и Италии, в пятницу направили своим гражданам в Турции предупреждения о безопасности, в которых указывалось на «возможные нападения террористов на места отправления культа».

Это произошло после недавних случаев сожжения Корана в Европе. Министерство иностранных дел Швеции также посоветовало своим гражданам в Турции в субботу избегать скопления людей и демонстраций.

На прошлой неделе антииммиграционный ультраправый политик сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме во время акции протеста, что усилило напряженность в отношениях между Турцией и Швецией. Подобные акты сожжения Корана в Нидерландах и Дании также вызвали резкое осуждение со стороны Анкары.

(Отчетность Хусейна Хаяцевера, редакция Синтии Остерман)