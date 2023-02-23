Турция снижает процентную ставку на 50 базисных пунктов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает заявление после заседания кабинета министров в Анкаре, Турция, 17 мая 2021 года.

Центральный банк Турции в четверг снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов с 9% до 8,5%, поскольку страна продолжает спотыкаться после разрушительного землетрясения, унесшего жизни миллионов людей.

Этот шаг, который знаменует собой возобновление серии снижений процентных ставок в 2022 году, несмотря на рост инфляции, соответствует прогнозам Reuters и является самой низкой недельной ставкой репо за более чем два года, согласно данным Refinitiv.

«Стало важно поддерживать благоприятные финансовые условия для поддержания темпов роста промышленного производства и положительной тенденции занятости после землетрясения», — заявил центральный банк. он сказал в пресс-релизеОн добавил, что последствия землетрясения все еще широко оцениваются.

В начале этого месяца Турцию и Сирию потрясли два последовательных землетрясения, которые стали сильнейшими в регионе почти за столетие, в результате чего погибло более 46 000 человек.

«Хотя землетрясение, как ожидается, повлияет на экономическую активность в ближайшем будущем, не ожидается, что оно окажет длительное влияние на показатели турецкой экономики в среднесрочной перспективе», — говорится в заявлении.

Последний годовой уровень инфляции в стране в январе составил 57,68%.

Учитывая, что затраты на реконструкцию оцениваются в миллиарды долларов, стихийное бедствие еще больше втянуло Турцию в нисходящую спираль.

Денежно-кредитная политика Турции основана на стремлении к росту и экспортной конкуренции, а не на сдерживании инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается неортодоксального мнения о том, что повышение процентных ставок увеличивает инфляцию, а не сдерживает ее.

Эта политика значительно ослабила турецкую валюту в прошлом году и подтолкнула темпы инфляции в стране к рекордным уровням.

Турецкая лира стабилизировалась на уровне 18,87 против доллара после решения ЦБ.