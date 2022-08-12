Стивен Сигал посетил разбомбленный украинский лагерь для военнопленных, где в результате недавнего взрыва погибли 50 человек.

70-летнего актера, назвавшего Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров, засняли, когда он смотрел сквозь решетку тюрьмы, где пророссийские силы держат украинцев.

В Telegram-канале российского телевидения появились кадры с его визита, в которых ведущий и адвокат Путина Владимир Соловьев сообщил, что Сигал «лично осматривал улики, в том числе обломки американских ракет, подтверждающие причастность Киева к массовым убийствам своих солдат». «.

Сигал, имеющий российское гражданство, вместе с Денисом Пушилиным, лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, осматривал Олиневский следственный изолятор в Донецкой области Украины.

Пушлин утверждал, что Сигал снимал документальный фильм о войне на Украине, добавив: «Стивен сказал, что 98 процентов людей, которые говорят о конфликте в СМИ, не приезжали сюда (в Донбасс)».

Соловьев добавил, что Сигал «разговаривал с членами украинских вооруженных формирований и задавал им неудобные вопросы».

В прошлом месяце тюрьма была разрушена взрывом со смертельным исходом, в результате которого погибло около 50 украинских заключенных, в том числе военнопленные, сдавшиеся в мае на осажденном металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Сигал, чьи фильмы 1990-х годов включали «Трудно убить» и «В осаде», лично получил свой российский паспорт от Путина в 2016 году.

Два года спустя президент России назначил его послом России в США по гуманитарным вопросам, и в том же году он также получил гражданство от Сербии, одного из ближайших европейских союзников России.

Перед войной на Украине Сигал хвалил Путина как «одного из величайших, если не величайшего из ныне живущих лидеров мира».

В марте этого года актер побывал в Москве на дне рождения Путина.

А в 2013 году Сигал присоединился к российскому производителю оружия OSIRIS, лоббируя в США ослабление ограничений на импорт оружия российского производства и разработку своей дальнобойной винтовки.

Несмотря на поддержку актера, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал в 2015 году: «Я бы не сказал, что он (Путин) большой поклонник (Сигала), но он определенно видел некоторые из его фильмов».