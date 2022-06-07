Тур: все игры с телом из Summer Running Limited Show скоро перейдут

Ранее сегодня компания Limited Running Games представила летнее шоу LRG3. Как обычно, был Много Переключить рекламу. Также были некоторые другие объявления, связанные с Nintendo, для таких платформ, как 3DS, Nintendo 64 и Super Nintendo.
Мы включили полное видеообзор шоу (выше), если вы хотите увидеть, как все это разворачивается. Она определенно вышла на ура – раскрыв Бессмертная смерть Физическая версия коммутатора.
Согласно LRG, игры, представленные на этом мероприятии, планируется выпустить в период с 2022 по 2023 год. Было представлено 33 игры, более 25 из которых были анонсированы для платформ Nintendo.
Итак, без лишних слов, вот полный обзор всего, что связано с Switch и грядущей Nintendo во время LRG3 2022…
Мальчик и его точка зрения: ретро-коллекция (переключатель)
«Есть проблема с Блоболонией! Оригинальные приключения Блоба появятся на PS4, PS5, Switch и Xbox в A Boy and His Blob: Retro Collection. Вы сможете найти их позже в этом году в ограниченном тираже, так что следите за новостями!»
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Американский чемпион (Switch Standard $ 34,99 / $ 64,99 Комбинация)
Bates: Vampire Counter Terror Squad (34,99 долл. США за стандартное переключение / 84,99 долларов США за сбор)
Превосходная ретро-коллекция Билла и Теда (стандартный переключатель за 34,99 доллара / коллекционный за 59,99 доллара)
Blade Runner: Enhanced Edition (Стандартная версия: 34,99 долл. США)
«Будьте охотником и охотьтесь в Лос-Анджелесе в 2019 году. «Бегущий по лезвию: расширенное издание» выходит в ограниченном тираже на PS4, PS5 и Switch в конце этого месяца. Доступны версии Classic и Ultimate.
Цветочные сказки 2 (переключатель)
«Король минотавров вернулся — и это все ваша вина! Blossom Tales 2 выйдет в ограниченном тираже на Switch в конце этого года! Следите за новостями, чтобы узнать больше об этом приключении в жанре RPG!»
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Желание смерти (переключатель)
Воскрешение ДодонПачи (переключатель)
DOOM Eternal (переключатель, $59,99)
«Физический переход на DOOM Eternal состоится в июле этого года. Угомонитесь, предзаказы на Standard, SteelBook, Special и Ultimate Edition начнутся с 7/8».
Читать далее: Сюрприз! Doom Eternal получает ограниченное физическое издание для игры на коммутаторе
Анклав (переключатель)
Эспгалуда II (Переключатель)
«Ангельский шутер от CAVE выходит в ограниченном тираже! Вы сможете предварительно заказать ESPGaluda II на Switch Physical позже в этом году! Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше!»
Лягушка (переключатель)
Садовая история (переключатель)
Гловер (Nintendo 64)
«Спасите мир… в одиночку! В этом году Гловер получит белую перчатку на Limited Run! Оцените ретро-переиздание N64 позже в этом году!»
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Давай, Кокополо! (Нинтендо 3DS, $34,99)
Юбилейная коллекция Konami Arcade Classics (Switch)
«8 аркадных шедевров, от «Немезиды» до «Замка с привидениями», во всей своей былой славе! Юбилейная коллекция Konami Arcade Classics выходит на Switch и PS4 в физическом виде! больше информации!»
Лунарк (переключатель)
Сантехники не носят галстуков: окончательное издание (Switch)
PowerSlave: экстрактор (ключ)
«Ничто не может подготовить вас к кошмару, в который вы вот-вот попадете… PowerSlave: Exhumed станет ограниченной игрой на PS4, Switch и Xbox в конце этого года. Следите за новостями, чтобы узнать больше!»
Рендеринг Ranger R-2 (Switch, Super Nintendo)
Девушки из Ривер-Сити 2 (переключатель)
Готовы ко второму раунду? Приготовьтесь к соревнованию этим летом, когда River City Girls 2 выйдет на Switch, PS4, PS5 и физических устройствах XBOX. Следите за новостями, чтобы узнать больше!»
Трилогия Shadowrun (переключатель)
«Магия пробуждается в антиутопическом киберпанковом будущем! Трилогия Shadowrun выйдет на PS4, Xbox и Switch в конце этого года. Следите за новостями, чтобы узнать больше!»
Скайлатак (переключатель)
пауки (переключатель)
Звёздные войны: Рыцари Старой Республики II (Переключатель)
Выберете ли вы светлую сторону или поддадитесь тьме? STAR WARS™: Knights of the Old Republic II™ выходит на физическом носителе на Switch и ПК этим летом.
Читать далее: Star Wars: KOTOR II получает ограниченную версию Play Games Physical Switch Edition
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Switch, $34,99)
Читать далее: Вот наш первый взгляд на Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Physical Switch Edition
Tetris® Effect: Connected (Switch, $39,99)
«Вызов для ума и праздник для всех чувств как в одиночном, так и в многопользовательском режимах, Tetris Effect: Connected появится на Switch, PS4 и Xbox в конце этого года».
Подрыв (PS4, Switch)
Вы бы добавили сюда какие-нибудь игры в свою физическую коллекцию Nintendo Switch? Сообщите нам в комментариях.
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