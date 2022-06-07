Тур: все игры с телом из Summer Running Limited Show скоро перейдут

участие в Нинтендо Лайв на меня

Ранее сегодня компания Limited Running Games представила летнее шоу LRG3. Как обычно, был Много Переключить рекламу. Также были некоторые другие объявления, связанные с Nintendo, для таких платформ, как 3DS, Nintendo 64 и Super Nintendo.

Мы включили полное видеообзор шоу (выше), если вы хотите увидеть, как все это разворачивается. Она определенно вышла на ура – ​​раскрыв Бессмертная смерть Физическая версия коммутатора.

Согласно LRG, игры, представленные на этом мероприятии, планируется выпустить в период с 2022 по 2023 год. Было представлено 33 игры, более 25 из которых были анонсированы для платформ Nintendo.

Итак, без лишних слов, вот полный обзор всего, что связано с Switch и грядущей Nintendo во время LRG3 2022…

на этой странице: Мальчик и его точка зрения: ретро-коллекция (переключатель)

Мальчик и его точка зрения: ретро-коллекция (переключатель)

«Есть проблема с Блоболонией! Оригинальные приключения Блоба появятся на PS4, PS5, Switch и Xbox в A Boy and His Blob: Retro Collection. Вы сможете найти их позже в этом году в ограниченном тираже, так что следите за новостями!»

Связанный: Выиграй мальчика и выиграй игру с ограниченным тиражом Physical Switch Edition

Американский чемпион (Switch Standard $ 34,99 / $ 64,99 Комбинация)

Наймите няню для детей. Вы скоро станете звездой FMV! Оформите предзаказ American Hero на PS4, PS5, Switch и ПК уже сегодня: https://t.co/IT17prbvbU pic.twitter.com/al1NkrpQcU — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Bates: Vampire Counter Terror Squad (34,99 долл. США за стандартное переключение / 84,99 долларов США за сбор)

Ознакомьтесь с коллекционным изданием BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad. Включает в себя оборудование, которое вам нужно, чтобы сделать ваше субботнее утро потрясающим, в том числе коллекционные карточки, саундтрек, постер и многое другое! Доступно на PS4, PS5 и Switch. Предзаказ завтра! Учить больше: https://t.co/jlMAMEO8PD pic.twitter.com/ajBYbidyFZ — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Превосходная ретро-коллекция Билла и Теда (стандартный переключатель за 34,99 доллара / коллекционный за 59,99 доллара)

Ни за что! Билл и Тед вернулись из прошлого в этой очаровательной ретро-коллекции! Мы представляем «Великолепную ретро-коллекцию Билла и Теда» на PS4, PS5 и Switch on 9/6 (круто)! Доступна классическая версия. Узнать больше + Список пожеланий: https://t.co/m2pEbCVQou pic.twitter.com/v85obpEYBD — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Blade Runner: Enhanced Edition (Стандартная версия: 34,99 долл. США)

«Будьте охотником и охотьтесь в Лос-Анджелесе в 2019 году. «Бегущий по лезвию: расширенное издание» выходит в ограниченном тираже на PS4, PS5 и Switch в конце этого месяца. Доступны версии Classic и Ultimate.

Цветочные сказки 2 (переключатель)

«Король минотавров вернулся — и это все ваша вина! Blossom Tales 2 выйдет в ограниченном тираже на Switch в конце этого года! Следите за новостями, чтобы узнать больше об этом приключении в жанре RPG!»

Читать далее: Сиквел Blossom Tales раскрывает дату выхода в августе в новом трейлере

Желание смерти (переключатель)

Это семидесятые годы прошлого века, и преступность процветает! Присоединяйтесь к Deathwish Enforcers и поднимите уровень преступности на самый низкий уровень! Deathwish Enforcers выйдет на физическом носителе на Switch, PS4 и PS5 в конце этого года! Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации! pic.twitter.com/1yYVAgtwcQ — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Воскрешение ДодонПачи (переключатель)

Через шесть лет после окончания битвы при Лунаполисе… Resurrection DoDonPachi выйдет на Switch в конце этого года! Оставайтесь с нами для более подробной информации. pic.twitter.com/thW9dU6riC — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

DOOM Eternal (переключатель, $59,99)

«Физический переход на DOOM Eternal состоится в июле этого года. Угомонитесь, предзаказы на Standard, SteelBook, Special и Ultimate Edition начнутся с 7/8».

Читать далее: Сюрприз! Doom Eternal получает ограниченное физическое издание для игры на коммутаторе

Анклав (переключатель)

Это карманный бой! Enclave HD выйдет на PS4, PS5 и Switch этим летом! Оставайтесь на связи для получения дополнительной информации! pic.twitter.com/M19sxQSFax — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Эспгалуда II (Переключатель)

«Ангельский шутер от CAVE выходит в ограниченном тираже! Вы сможете предварительно заказать ESPGaluda II на Switch Physical позже в этом году! Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше!»

Лягушка (переключатель)

Дух олдскульного платформера, возрожденный на Switch, PS4 и PS5. 🐸 Frogun появится в ограниченном тираже в конце этого года! Оставайтесь с нами этим летом, чтобы узнать больше о предварительных заказах. pic.twitter.com/zBzSdiGMxk — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Садовая история (переключатель)

Отправляйтесь в стоящее приключение, чтобы спасти The Grove! Garden Story будет доступна для физического обмена ограниченным тиражом. Сезон сбора урожая начинается этим летом, так что следите за новостями! pic.twitter.com/ZafvcVle9Z — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Гловер (Nintendo 64)

«Спасите мир… в одиночку! В этом году Гловер получит белую перчатку на Limited Run! Оцените ретро-переиздание N64 позже в этом году!»

Читать далее: «Гловер» возвращается для Nintendo 64, а не только для Switch

Давай, Кокополо! (Нинтендо 3DS, $34,99)

Вернемся к первой в мире игре Chase’em Up. Go Go Kokopolo 3D будет выпущен в 3D-формате ограниченным тиражом в конце этого года. Узнать больше + Список пожеланий: https://t.co/uuVX5mZhsW pic.twitter.com/HjOLVJn5ul — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Юбилейная коллекция Konami Arcade Classics (Switch)

«8 аркадных шедевров, от «Немезиды» до «Замка с привидениями», во всей своей былой славе! Юбилейная коллекция Konami Arcade Classics выходит на Switch и PS4 в физическом виде! больше информации!»

Лунарк (переключатель)

участие в Нинтендо Лайв на меня

Мятеж никогда не выглядел так красочно! Pixel LUNARK выйдет на PS4, PS5, Switch и Xbox в рамках ограниченного тиража в конце этого года. Оставайтесь на связи для получения дополнительной информации! pic.twitter.com/yzWhsrFKXb — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Сантехники не носят галстуков: окончательное издание (Switch)

Он сантехник, а она дочь своего отца, и вам предстоит собрать их вместе в этом романтическом комедийном приключении. 💋💋💋 Plumbers Don’t Wear Ties: The Definitive Edition выходит на PS4, PS5, Switch и Xbox. Оставайтесь с нами для более подробной информации! pic.twitter.com/cNU91qaNd2 — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

PowerSlave: экстрактор (ключ)

участие в Нинтендо Лайв на меня

«Ничто не может подготовить вас к кошмару, в который вы вот-вот попадете… PowerSlave: Exhumed станет ограниченной игрой на PS4, Switch и Xbox в конце этого года. Следите за новостями, чтобы узнать больше!»

Рендеринг Ranger R-2 (Switch, Super Nintendo)

Rendering Ranger R2, впервые появившийся в США благодаря волшебству Carbon Engine, получит версии для PS4, PS5, Switch и SNES в конце этого года! Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации о SHMUP в ближайшие месяцы! pic.twitter.com/NkQBClzdhA — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Девушки из Ривер-Сити 2 (переключатель)

Готовы ко второму раунду? Приготовьтесь к соревнованию этим летом, когда River City Girls 2 выйдет на Switch, PS4, PS5 и физических устройствах XBOX. Следите за новостями, чтобы узнать больше!»

Трилогия Shadowrun (переключатель)

участие в Нинтендо Лайв на меня

«Магия пробуждается в антиутопическом киберпанковом будущем! Трилогия Shadowrun выйдет на PS4, Xbox и Switch в конце этого года. Следите за новостями, чтобы узнать больше!»

Скайлатак (переключатель)

Прыгайте, летайте и рубите, чтобы спасти подземный мир в этой уникальной и увлекательной игре-платформере! Sklattack выйдет в ограниченном тираже на PS4 и Switch в конце этого года! Оставайтесь на связи для получения дополнительной информации! pic.twitter.com/2bWDoFcG4l — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

пауки (переключатель)

Паукозавры, свежая еда с укусом, угрожают миру в этой платформенной игре от @Путь вперед! Позднее в этом году Spidersaurs появятся на PS4, PS5, Switch и Xbox! Оставайтесь с нами — и голодны — для получения дополнительной информации! pic.twitter.com/m7HQ4sBMj2 — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Звёздные войны: Рыцари Старой Республики II (Переключатель)

Выберете ли вы светлую сторону или поддадитесь тьме? STAR WARS™: Knights of the Old Republic II™ выходит на физическом носителе на Switch и ПК этим летом.

Читать далее: Star Wars: KOTOR II получает ограниченную версию Play Games Physical Switch Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Switch, $34,99)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge объединяет мальчиков в хардкорной хитовой игре на PS4, Switch и XBOX! Учить больше: https://t.co/Daowu7aZoN pic.twitter.com/S1ARbpzmvu — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Читать далее: Вот наш первый взгляд на Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Physical Switch Edition

Tetris® Effect: Connected (Switch, $39,99)

«Вызов для ума и праздник для всех чувств как в одиночном, так и в многопользовательском режимах, Tetris Effect: Connected появится на Switch, PS4 и Xbox в конце этого года».



Подрыв (PS4, Switch)

Погрузитесь в UnderMine и раскройте его секреты. Приключенческая ролевая игра Undermine выйдет ограниченным тиражом на Switch и PS4 в конце этого года. Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации! pic.twitter.com/O19S7FIr62 — LimitedRunGames 6 июня 2022 г.

Вы бы добавили сюда какие-нибудь игры в свою физическую коллекцию Nintendo Switch? Сообщите нам в комментариях.