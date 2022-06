Тур: все игры с телом из Summer Running Limited Show скоро перейдут

Ранее сегодня компания Limited Running Games представила летнее шоу LRG3. Как обычно, был Много Переключить рекламу. Также были некоторые другие объявления, связанные с Nintendo, для таких платформ, как 3DS, Nintendo 64 и Super Nintendo.

Мы включили полное видеообзор шоу (выше), если вы хотите увидеть, как все это разворачивается. Она определенно вышла на ура – ​​раскрыв Бессмертная смерть Физическая версия коммутатора.

Согласно LRG, игры, представленные на этом мероприятии, планируется выпустить в период с 2022 по 2023 год. Было представлено 33 игры, более 25 из которых были анонсированы для платформ Nintendo.

Итак, без лишних слов, вот полный обзор всего, что связано с Switch и грядущей Nintendo во время LRG3 2022…

«Есть проблема с Блоболонией! Оригинальные приключения Блоба появятся на PS4, PS5, Switch и Xbox в A Boy and His Blob: Retro Collection. Вы сможете найти их позже в этом году в ограниченном тираже, так что следите за новостями!»

Мы представляем «Великолепную ретро-коллекцию Билла и Теда» на PS4, PS5 и Switch on 9/6 (круто)! Доступна классическая версия. Узнать больше + Список пожеланий: https://t.co/m2pEbCVQou pic.twitter.com/v85obpEYBD

Отправляйтесь в стоящее приключение, чтобы спасти The Grove!

Go Go Kokopolo 3D будет выпущен в 3D-формате ограниченным тиражом в конце этого года. Узнать больше + Список пожеланий: https://t.co/uuVX5mZhsW pic.twitter.com/HjOLVJn5ul

Вернемся к первой в мире игре Chase’em Up.

Plumbers Don’t Wear Ties: The Definitive Edition выходит на PS4, PS5, Switch и Xbox. Оставайтесь с нами для более подробной информации! pic.twitter.com/cNU91qaNd2

Выберете ли вы светлую сторону или поддадитесь тьме? STAR WARS™: Knights of the Old Republic II™ выходит на физическом носителе на Switch и ПК этим летом.