Тур: есть комментарии для Mario Strikers: Battle League

Последняя запись в Марио Стрикерс Сериал не за горами, и отзывы начинают поступать. Но каково общее мнение по этому поводу? Марио Страйкерс: Боевая лига? Что ж, мы собрали несколько суждений, чтобы дать вам, милые люди, лучшее представление.

Прежде чем мы погрузимся, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором! Мы сделали хорошее суждение об игре, заявив, что это «отличный опыт в соревновательном игровом дизайне» и «лучшая спортивная игра на Switch прямо сейчас».

участие в Нинтендо Лайв на меня

Первый в нашем туре IGNкоторый поставил игре 8/10 и особо отметил геймплей и реиграбельность:

«Если вы уже играли в какие-либо игры серии раньше, в магазине вас не ждет много сюрпризов, а небольшой список персонажей и игровых режимов определенно разочаровывает, но то, что есть, невероятно весело и реиграбельно. Я фанат онлайн-режима. За то время, что я провел с ним до сих пор, потому что он прокладывает путь для рейтингового плейлиста, я с нетерпением жду возможности пробиться к вершине».

Следующий, разрушительный Обзор IGN, в котором отмечается, что игрового процесса достаточно, чтобы занять игроков, и оценка игры 8/10:

«Для любого, кто живет в жилище или может много ссориться между друзьями и/или членами семьи, Марио Страйкерс: Боевая лига не думаю. Локальная игра для восьми игроков — это взрыв, особенно если учесть, что в наши дни почти все доступно только онлайн. я был так потрясен Боевая лига Это происходило глубоко под поверхностью, и самого игрового процесса достаточно, чтобы удержать меня на некоторое время».

детективная игра Считается, что игра имеет солидный геймплей с рейтингом 7,5/10, но в ней не хватает контента для тех, кто не хочет играть онлайн:

Mario Strikers: Battle League, возможно, не является окончательной версией самого популярного в мире вида спорта, но стратегические матчи, веселые сетевые режимы и живая анимация делают игру приятной. В то время как однопользовательская аудитория может найти игру немного скучной, возвращение Nintendo на игровое поле принесет те же победные максимумы и менее дружественный конец, которым известна линейка других игр компании для вечеринок.

Джеймспот Это дало игре 7/10, согласившись с тем, что Battle League немного слаба с точки зрения содержания, но заявляет, что игровой процесс более глубок в стратегическом плане, чем в предыдущих играх:

Mario Strikers: Battle League — это тонкий пакет, не имеющий большого разнообразия игровых режимов и опций. Но это более технически сложная игра, чем многие виды спорта Mario, что может дать ей преимущество для преданных геймеров. Суть этого вида спорта заключается в том, чтобы доказать свое мастерство в матчах один на один, и этого должно быть достаточно, потому что их не так много.

VGC Вердикт 3/5 был достаточно сильным, подчеркивая игровой процесс как кульминацию, но критикуя поверхностный контент для одиночной игры и отсутствие меню:

«Сам игровой процесс выглядит великолепно, и когда дело доходит до реального футбола, не на что жаловаться, кроме обилия подборов голов, но он начинает чувствовать себя немного потерянным, когда вы снова и снова играете одними и теми же персонажами. Марио канон заполнен персонажами, которые могут действовать как часть игры. Мы уверены, что она будет добавлена ​​в конце концов, но сейчас там много Валуиджи, и это либо ужасно, либо удивительно, в зависимости от вашего взгляда на фиолетовую аберрацию. .»

в конце концов, ИгрыРадар + Он более критично отнесся к этому опыту, назвав игру отстающей и порекомендовав игрокам дождаться скидки, поставив игре 2,5/5:

«Я просто очень на это надеюсь радость жизни Я перешел к геймплею Mario Strikers, который по своей сути представляет собой посредственную футбольную аркаду с несколькими коммерческими наворотами Nintendo. Я думаю, что время от времени мне было весело, но в глубине души я думаю, что если бы я заплатил за него полную розничную цену, я бы ушел, чувствуя себя менее доброжелательным ко всему этому. Вы можете взять его, когда на него действует скидка, и искать игру для домашней вечеринки — в противном случае все, кроме самого ярого футбольного фаната, могут пропустить это».

Обратите внимание, что некоторые из внешних ссылок на этой странице являются партнерскими ссылками, а это означает, что если вы нажмете на них и совершите покупку, мы можем получить небольшой процент от продажи. Пожалуйста, прочитайте Раскрытие информации FTC Чтобы получить больше информации.