Внезапный тур по России высокопоставленного лидера партии Конгресса ЕМС и министра энергетики, окружающей среды и лесов Палинени Сриниваса Редди на частном самолете превратился в понедельник в жаркие дебаты.

Сотрудники Палинени разместили несколько фотографий его личного самолета в социальных сетях, заявив: «Живите жизнью без оправданий и наслаждайтесь путешествием».

Нет подтверждения, был ли это его визит официальным или неофициальным. Хотя министр сообщил, что едет в Россию, никаких сообщений о поездках с ним властей, занимающихся электричеством или лесным хозяйством, не поступало. Цель его российского турне не разглашается.

Как правило, когда министр выезжает за границу, он или она должны получить предварительное разрешение от Департамента государственного управления, который дает одобрение после информирования всех соответствующих органов.

Существует порядок официальных поездок министров и официальных лиц. Даже если министр едет с личным визитом, он должен следовать той же процедуре.

Неясно, следовала ли Палинени такой процедуре, поскольку государственные заказы не были публичным достоянием. Поэтому нет подтверждения, официальная это поездка или неофициальная.

Но если перейти к названию, то создается впечатление, что Палинени поехала в Россию с личными целями. Но в России то, что везде интересует Палинени, является интересной темой для обсуждения. Кроме того, сейчас не время для поездки в Россию, так как большинство туристов в этот период предпочитают Европу.

Пока никаких объяснений со стороны правительства по этому поводу нет.

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