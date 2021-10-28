Тур WTA: Симона Халеп из Румынии одерживает легкую домашнюю победу

Теннис – WTA – ВТБ Кубок Кремля – ​​Олимпийский комплекс Лужники, Москва, Россия – 22 октября 2021 года Симона Халеп из Румынии во время четвертьфинального матча против Греции Мария Саккари РЕЙТЕР / Максим Шеметов

2021-10-27 21:12:57 GMT + 00: 00 – Симона Халеп с лучшим семенем показала шесть эйсов, победив румынку Елену Габриэллу Росс 6-1 6-2 в среду в первом раунде Transylvania Open. в Клуж-Напока, Румыния.

Халепу понадобилось всего 73 минуты, чтобы прикончить Русе, который допустил шесть двойных ошибок без туза. Халеп набрала 25 очков из 30 (83,3 процента).

Второй посеянный Анетт Контавейт из Эстонии обыграла сербку Александру Крунич 6-3, 7-5, а румынка Жаклин Кристиан одержала победу со счетом 7-6 (5), 7-5 над австралийкой Агла Томлянович, занявшей пятое место. Восьмая сеяная Анилина Калинина обыграла немку Анну-Лену Фридсам 6: 2, 6: 2, а украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Ясанову 6: 2, 7: 5.

Открытый Курмайор, дамы

Россиянка Анна Калинская выиграла 6-3 0-6 6-3 над американкой Элисон Риске, занявшей шестое место во втором раунде в итальянском Курмайоре.

Третье посевное место Людмила Самсонова обыграла испанку Алену Болсову 6: 3, 6: 3, а пятый посев Дании Клара Тосон обыграла итальянку Юлу Гатто Монтекон 6: 4, 6: 1.

Девятое посевное место американки Энн Ли обыграла россиянку Камилу Ракимову 4-6 6-3 6-4, а 10-ю посевную Диану Ястремскую обыграла украинку Катерину Козлову 6-1 3-6 7-5.

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