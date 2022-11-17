Тухура Туаранги выводит космическую науку на новый уровень в Эшбертоне

Подающие надежды астронавты смогут принять участие в специальной выставке космических наук, которая будет проходить в художественной галерее и музее Эшбертон с 22 декабря до конца января.

Выставка Tūhura Tuarangi — Aotearoa in Space Showcase стартовала в Данидине и теперь путешествует по стране, принося магию космоса, исследований и науки в новые города.

Шоу дает вам возможность построить спутник, запустить ракету и посмотреть, как можно генерировать энергию из воды. Вы можете приблизиться к ионным двигателям, метеорам возрастом четыре миллиарда лет и части секретного российского космического корабля.

Есть также опыт виртуальной реальности, где вы можете совершить свои первые гигантские прыжки в космос и исследовать всю нашу солнечную систему и за ее пределами.

Tūhura Tuarangi полна практических взаимодействий, с которыми можно играть, строить, запускать и взрывать с полным Wanao!

«Это была возможность для молодых людей и взрослых открыть для себя удивительные космические технологии и ведущие мировые исследования, проводимые в Новой Зеландии, и узнать обо всех открывающихся вакансиях, связанных с космосом», — сказала Даниэль Кэмпбелл, заместитель директора Художественной галереи Эшбертон и Музей.

«Это также возможность для людей поделиться своими надеждами и мечтами о том, как может выглядеть будущее Аотеароа в космосе, и как вы можете стать частью рассказа о космосе.

«Мы думаем, что шоу понравится многим людям, и мы с нетерпением ждем его проведения».

Выставка будет проходить в Художественной галерее и музее Эшбертона с 22 декабря по 29 января и открыта с 10:00 до 16:00 каждый день, кроме Рождества и Дня подарков, когда объект закрыт.