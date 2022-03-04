Тушение пожара на атомной электростанции в Украине, крупнейшей атомной электростанции в Европе

Тяжелые бои в районе огромной атомной станции

Признаков высокой радиации нет — US Energy Sec

США и Великобритания ударили по олигархам новыми санкциями

Львов (Украина/Киев/Париж) (Рейтер) — В пятницу на месте крупнейшей в Европе атомной электростанции вспыхнул сильный пожар, и официальные лица заявили, что электростанция на юго-востоке Украины работала в обычном режиме после того, как она была захвачена российскими войсками в ходе боевых действий. вызвало глобальную тревогу.

Кроме того, советник президента сообщил, что Украина остановила наступление на город Николаев после того, как местные власти заявили о вводе российских войск. В случае захвата город с населением 500 000 человек на юге Украины, где российские войска добились наибольшего на сегодняшний день наступления, станет самым большим городом, который еще не пал.

Чиновники заявили, что пожар на Запорожском комплексе произошел в учебном центре, а не на самом заводе. Представитель Энергоатома, государственной компании, которая управляет четырьмя атомными электростанциями в Украине, сказал, что боевых действий больше не было, пожар потушен, радиация в норме, и российские силы контролируют ситуацию.

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«Рабочие на своих рабочих местах обеспечивают нормальную работу завода», — сказал чиновник в сообщении Reuters.

По его словам, его организация больше не контактирует с руководством завода, не контролирует там радиационную обстановку и не осуществляет надзор за потенциально опасными ядерными материалами в своих шести реакторах и около 150 контейнерах с отработавшим топливом.

В Минобороны России также заявили, что завод работает в штатном режиме. Он обвинил пожар в «жестоком нападении» украинских диверсантов и заявил, что его силы контролируют ситуацию.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что завод не пострадал от того, что считается российской ракетой. Работал только один реактор примерно на 60% своей мощности.

Он назвал ситуацию по-прежнему напряженной, так как фабрика работает в обычном режиме, добавив: «В этом нет ничего нормального».

На видео с завода, проверенном ранее агентством Reuters, видно, как одно здание горит под градом летящих снарядов, прежде чем большой светящийся шар зажжется в небе и взорвется рядом с автостоянкой, вызвав клубы дыма по всему комплексу.

Возможность того, что боевые действия могут привести к потенциальной ядерной катастрофе, повергла мировые финансовые рынки в штопор.

Получение Россией контроля над электростанцией, которая обеспечивает более одной пятой украинской электроэнергии, стало важным событием после восьми дней войны, когда другие успехи России были остановлены ожесточенным сопротивлением.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм и другие западные официальные лица заявили, что признаков повышенного уровня радиации нет.

«Европейцы, пожалуйста, проснитесь. Скажите политикам, что российские войска стреляют по атомной электростанции в Украине», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. В другом выступлении он призвал россиян к протесту. Подробнее

Считается, что тысячи людей были убиты или ранены, и более миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин начал крупнейшее нападение на европейскую страну со времен Второй мировой войны.

Кадры с камер видеонаблюдения показывают посадку на Запорожской АЭС во время бомбежки в Энергодаре, Запорожская область, Украина, 4 марта 2022 года, на этом скриншоте из видео, полученного из социальных сетей. Запорожская АЭС через YouTube / через Reuters Подробнее

Российские войска, наступавшие с трех направлений, окружили украинские города и обстреляли их артиллерийскими и авиационными налетами. Москва заявляет, что ее цель — разоружить соседа и арестовать лидеров, которых она называет неонацистами. Украина и ее западные союзники рассматривают это как безосновательный предлог для начала войны с целью вторжения в страну с населением 44 миллиона человек.

Россия уже приняла на себя прежнюю Чернобыльскую АЭС к северу от Киева, которая сбрасывала радиоактивные отходы на большую часть Европы, когда она расплавилась в 1986 году. Запорожская АЭС — другой, более безопасный тип.

Эскалация протестов и санкции

В самой России, где основные противники Путина в основном были заключены в тюрьмы или сосланы, война сопровождалась дальнейшим подавлением инакомыслия. Власти запретили сообщения, в которых «специальная военная операция» называлась «войной» или «вторжением». Антивоенные демонстрации были подавлены, тысячи арестованы.

В пятницу власти закрыли иностранные вещатели, включая BBC, Voice of America и Deutsche Welle. Два независимых российских вещателя, ТВ Дождь и Радио Эхо Москвы, были закрыты в четверг. Нижняя палата парламента в пятницу представила закон, предусматривающий тюремное заключение для людей за публикацию «ложных» сведений о вооруженных силах. Подробнее

Россия подверглась беспрецедентной экономической изоляции в такой огромной экономике, хотя есть большое исключение для ее экспорта нефти и газа. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что грядут новые санкции ЕС.

«Я подозреваю, что всем судам под российским флагом будет запрещено заходить в порты ЕС. Я также подозреваю, что мы запретим импорт других товаров, таких как сталь, древесина, алюминий и, возможно, уголь», — сказал Ковени ирландскому национальному радио RTE.

Только один украинский город, южный порт Херсон, пал перед российскими войсками с начала вторжения 24 февраля.

Местные власти судостроительного города Николаева попросили жителей не паниковать, и продвижение России туда было остановлено, сообщил военный советник Зеленского Алексей Аристович.

«Мы можем с осторожным оптимизмом смотреть на будущие перспективы нападения противника — я думаю, что оно будет остановлено и в других районах», — сказал он.

Утром в пятницу в Киеве раздались громкие взрывы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Великобритания сообщила в сводке разведки, что юго-восточный портовый город Мариуполь был оцеплен и подвергся интенсивному нападению.

На северо-востоке, на другом крупном направлении российского наступления, города Харьков и Чернигов подверглись бомбардировкам с начала резко обострившегося вторжения на этой неделе, но защитники держатся.

Киев, столица с населением 3 миллиона человек, подвергся бомбардировке, но до сих пор избежал крупного штурма, а основные наступательные силы России на несколько дней застряли в колонне длиной в милю на шоссе на север. В Вашингтоне представитель министерства обороны США заявил, что русские все еще находятся в 25 км от центра Киева.

Представители России и Украины договорились на мирных переговорах в четверг о необходимости создания гуманитарных коридоров, чтобы помочь гражданскому населению бежать и доставлять лекарства и продовольствие в зоны боевых действий.

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Дополнительные репортажи Павла Политюка, Натальи Зенец, Александра Васовича в Украине, Джона Айриша в Париже, Франсуа Мерфи в Вене, Дэвида Леунгрена в Оттаве и других офисов Рейтер; Авторы Питер Граф, Костас Петтас, Линкольн Виста; Под редакцией Стивена Коутса, Саймона Кэмерона Мура и Тимоти Херитэдж

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