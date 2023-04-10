Тысячи израильтян маршируют к незаконному аванпосту на Западном берегу на фоне роста напряженности

Израильтяне настаивают на признании аванпостов

Эскалация напряженности на оккупированном Западном берегу

ИЕРУСАЛИМ (Рейтер) — Тысячи израильтян, в том числе министры правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в понедельник прошли маршем к эвакуированному еврейскому аванпосту на Западном берегу в поддержку поселений, считающихся незаконными в соответствии с международным правом.

По мере роста напряженности между израильтянами и палестинцами израильтяне со всей страны съезжались к аванпосту Эвиатар, размахивая израильскими флагами и распевая религиозные песни и лозунги в течение недели праздника Песах.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские силы применили резиновые пули и слезоточивый газ против забрасывающих камнями палестинских демонстрантов возле Бейты, ранив 17 человек резиновыми пулями и двоих газовыми баллончиками в голову.

С января было убито более 90 палестинцев и не менее 19 израильтян и иностранцев.

В своем заявлении Региональный совет Самарии, представляющий поселенцев на севере Западного берега, процитировал слова своего лидера Йосси Дагана, который заявил участникам, что поселения являются ответом на то, что он назвал волной терроризма.

«Теперь они понимают, почему я настаивал на создании Национальной гвардии», — заявил на израильской демонстрации Итамар Бен Гвир, крайне правый глава службы безопасности в правительстве Нетаньяху.

Помимо жесткой охраны в понедельник, Бен Гвир был делегирован на прошлой неделе, чтобы возглавить Национальную гвардию, сосредоточенную на арабских беспорядках.

Нетаньяху отказался дать ему прямое командование после того, как его политические оппоненты выразили обеспокоенность тем, что эти силы превратятся в сектантское ополчение.

[1/6] Израильские поселенцы проводят марш протеста от перекрестка Тапуа до аванпоста израильских поселенцев Эвиатар на оккупированном Западном берегу, 10 апреля 2023 г. (Рейтер)/Нир Элиас

Многие страны рассматривают еврейские поселения на Западном берегу, захваченные у Иордании в ходе войны 1967 года, как нарушение международного права. Израиль оспаривает это и ссылается на библейские и исторические связи с землей, а также на нужды безопасности.

Мать двух израильских сестер, убитых на прошлой неделе в результате перестрелки на оккупированном Западном берегу, скончалась от полученных травм, сообщили в понедельник представители больницы. Все трое имели двойное гражданство Израиля и Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в Твиттере: «Трагические новости о смерти Лии Ди, в том числе после отвратительных нападений на Западном берегу». «Не может быть никакого оправдания убийству Лии и двух ее дочерей, Майи и Рины».

Израильские силы все еще пытаются найти виновного в нападении.

Крайне правое правительство Израиля, пришедшее к власти в конце декабря, поддерживает признание и расширение еврейских поселений на территории Западного берега, где палестинцы видят в будущем независимое государство.

А в прошлом месяце израильский парламент подготовил почву для возвращения еврейских поселенцев в четыре поселения на Западном берегу, внеся поправки в закон 2005 года об их выселении, что было осуждено Палестинской администрацией и Европейским союзом.

В феврале Израиль задним числом признал восемь незаконных аванпостов на Западном берегу, которые также были осуждены международными организациями. В их число не входил Эвьятар.

После войны 1967 года Израиль создал около 140 поселений на землях, которые палестинцы считают ядром будущего государства. Помимо разрешенных поселений, группы поселенцев построили десятки аванпостов без разрешения правительства.

Спонсируемые США переговоры о государственности зашли в тупик с 2014 года, в то время как еврейские поселения расширились.

(Отчетность Эмили Роуз). Под редакцией Хью Лоусона и Говарда Голлера

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