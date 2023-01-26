Тысячи людей вышли на акцию протеста против Дня вторжения в День Австралии.

СИДНЕЙ (Рейтер) — Тысячи австралийцев отметили празднование Национального дня страны в четверг маршами в поддержку аборигенов, многие из которых назвали день, когда британский флот вошел в гавань Сиднея, «днем вторжения».

В Сиднее, столице Нового Южного Уэльса — самого густонаселенного штата Австралии — социальные сети показали большую толпу, собравшуюся на митинг «день вторжения» в центральном деловом районе, где некоторые люди несли флаги аборигенов и проводились церемонии курения аборигенов.

Аналогичные протесты прошли в столицах других штатов Австралии, в том числе в Аделаиде, Южная Австралия, где, по данным Австралийской радиовещательной корпорации, приняли участие около 2000 человек.

Выступая на церемонии поднятия флага и вручения гражданства в столице Австралии Канберре, премьер-министр Энтони Альбанезе почтил коренные жители страны, которые жили на этой земле не менее 65 000 лет.

«Давайте все признаем уникальную привилегию, которую мы имеем, разделяя этот континент с древнейшей непрерывной культурой в мире», — сказал Альбанезе.

Он сказал, что, хотя это был «трудный день» для коренных австралийцев, перенос даты праздника не планируется.

Ежегодный опрос, проведенный фирмой по исследованию рынка Roy Morgan на этой неделе, показал, что почти две трети австралийцев говорят, что 26 января следует считать «Днем Австралии», что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Остальные считают, что это должен быть «День вторжения».

На фоне разногласий некоторые компании проявили гибкость в отношении соблюдения праздника. Крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии Telstra Corp Ltd. (TLS.AX)В этом году компания предоставила своим сотрудникам возможность работать 26 января и вместо этого взять еще один выходной.

[1/9] Люди принимают участие в митинге «День вторжения» в Мельбурне, 26 января 2023 года. Изображение AAP/Диего Феделе через REUTERS

«Для многих коренных народов День Австралии … знаменует собой поворотный момент, когда жизни людей теряются, культура обесценивается, а связи между людьми и местами разрушаются», — написала в LinkedIn генеральный директор Telstra Вики Брэди.

Многие из примерно 880 000 коренных жителей Австралии из 25-миллионного населения отстают по экономическим и социальным показателям в том, что правительство называет «укоренившееся неравенство«.

В этом году праздник наступил в связи с тем, что левое лейбористское правительство в Альбанезе планирует провести референдум о признании коренных народов в конституции и потребовать, чтобы с ними консультировались при принятии решений, затрагивающих их жизнь.

В марте правительство планирует принять закон о проведении референдума в конце этого года, при этом голосование коренных народов станет ключевым федеральным политическим вопросом.

Конституция, вступившая в силу в январе 1901 г. и не подлежащая изменению без референдума, не касается коренного населения страны.

Аби Джордж, протестующий в Сиднее, сказал, что это был несчастливый день для всех австралийцев, особенно для аборигенов.

«Никто не имеет права праздновать геноцид», — сказала она.

Другая протестующая, Вивиан Макгоуэн, сказала, что демонстрация против Национального дня была демонстрацией поддержки аборигенов.

«Я думаю, что важно прийти и скорбеть вместе с ними и быть с ними солидарными», — сказала она.

(Отчетность Сэма Маккейта и Корделии Сюй) Редактирование Кеннета Максвелла и Раджу Гопалакришнана

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