Тысячи людей протестуют в Израиле, несмотря на застопорившуюся судебную реформу | Новости

Протестующие вышли на улицы через несколько дней после того, как премьер-министр Израиля Нетаньяху решил заморозить спорное предложение.

Тысячи израильтян протестовали в Тель-Авиве 13-ю неделю подряд против спорной судебной реформы, которую правительство затормозило, проводя переговоры с представителями партии.

В субботу люди с израильскими флагами прошли маршем по центру торгового центра Израиля, скандируя «демократию» и держа транспаранты, осуждающие крайне правое правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Небольшие парады проходили в других городах.

Демонстрации вспыхнули в январе после того, как коалиция объявила о пакете реформ, которые, по мнению правительства, необходимы для перераспределения власти между парламентариями и судебной властью.

Предлагаемые реформы ограничат власть Верховного суда и предоставят политикам больше полномочий при выборе судей, что, по мнению оппонентов, может поставить под угрозу израильскую демократию.

В понедельник Нетаньяху объявил о паузе в прохождении необходимых законов через парламент перед лицом всеобщей забастовки, вызванной его заявлением об увольнении министра обороны Йоава Галланта за призыв к такой паузе.

Переговоры об урегулировании

Ко вторнику представители большинства партий в парламенте начали переговоры в резиденции президента Исаака Херцога, чтобы попытаться разработать закон, который был бы приемлем для обеих сторон политического спектра.

В репортаже из Тель-Авива Бернард Смит из «Аль-Джазиры» заявил, что широкий спектр израильского населения выступает против планов Нетаньяху по судебной реформе.

Он сказал: «Здесь многие не верят премьер-министру, когда он говорит, что будет искренне участвовать в консультациях».

Он добавил, что на Нетаньяху оказывалось сильное давление со стороны его крайне правых союзников, чтобы они протолкнули судебные реформы, несмотря на общенациональные протесты против этого шага.

Критики сочли указание правительства угрозой независимости суда и попыткой юридического переворота. Сторонники заявили, что она ищет менее элитарное, интервенционистское место.

Нетаньяху, которого судят по обвинениям в коррупции, которые он отрицает, сказал, что необходимы реформы, чтобы сбалансировать ветви власти. Его партия «Ликуд» и ее крайне правые политические союзники призвали свою политическую базу к проведению контрдемонстраций.

По оценкам израильских СМИ, более 150 000 человек приняли участие в антиправительственных протестах по всей стране в субботу.

Многие политические обозреватели и деятели оппозиции скептически относятся к шансам посреднических усилий Херцога, поскольку коалиция заявила, что завершит работу над законом на следующей парламентской сессии, если переговоры не увенчаются успехом.

Между тем Нетаньяху не вручил Галланту требуемое по закону письмо об увольнении, поэтому министр обороны выполнял свои обязанности в обычном режиме.