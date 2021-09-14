Тысячи людей протестуют против талибов в Кандагаре из-за выселений

(Рейтер) – Тысячи афганцев провели демонстрацию против талибов в южном городе Кандагар во вторник после того, как жителей попросили эвакуировать военную колонию, сообщил бывший правительственный чиновник и местное телевидение.

Протестующие собрались перед домом губернатора в Кандагаре после того, как около 3000 семей было предложено покинуть колонию, по словам бывшего правительственного чиновника, который был свидетелем толпы.

На кадрах из местных СМИ видно, как люди блокируют дорогу в городе.

Пострадавший район в основном занят семьями отставных армейских генералов и других сотрудников афганских сил безопасности.

Люди устраивают марш протеста против решения талибов заставить их покинуть свои дома в Кандагаре, Афганистан, 14 сентября 2021 года, на этом кадре из видео. Информационное агентство Асфака / Бюллетень Рейтер Подробнее

Чиновник, который разговаривал с некоторыми из пострадавших, сказал, что семьям, некоторые из которых живут в этом районе почти 30 лет, было дано три дня на эвакуацию.

Представители Талибана не сразу ответили на просьбу прокомментировать выселения.

Спорадические протесты против талибов, пришедших к власти в Афганистане после захвата Кабула почти месяц назад, заканчивались иногда кровавыми столкновениями, хотя подтвержденных сообщений о насилии во вторник не поступало.

Лидеры Талибана пообещали расследовать любые случаи злоупотреблений, но приказали протестующим получить разрешение до организации протестов. Подробнее

В пятницу Организация Объединенных Наций заявила, что реакция талибов на мирные протесты становится все более жестокой. Подробнее

Репортаж Исламабадского редактора новостей; Автор Alasdair Pal. Редакция Майка Коллетта Уайта

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