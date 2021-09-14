Тысячи людей протестуют против талибов в Кандагаре из-за выселений

(Рейтер) – Тысячи афганцев провели демонстрацию против талибов в южном городе Кандагар во вторник после того, как жителей попросили эвакуировать военную колонию, сообщил бывший правительственный чиновник и местное телевидение.
Протестующие собрались перед домом губернатора в Кандагаре после того, как около 3000 семей было предложено покинуть колонию, по словам бывшего правительственного чиновника, который был свидетелем толпы.
На кадрах из местных СМИ видно, как люди блокируют дорогу в городе.
Пострадавший район в основном занят семьями отставных армейских генералов и других сотрудников афганских сил безопасности.
Чиновник, который разговаривал с некоторыми из пострадавших, сказал, что семьям, некоторые из которых живут в этом районе почти 30 лет, было дано три дня на эвакуацию.
Представители Талибана не сразу ответили на просьбу прокомментировать выселения.
Спорадические протесты против талибов, пришедших к власти в Афганистане после захвата Кабула почти месяц назад, заканчивались иногда кровавыми столкновениями, хотя подтвержденных сообщений о насилии во вторник не поступало.
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Репортаж Исламабадского редактора новостей; Автор Alasdair Pal. Редакция Майка Коллетта Уайта
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