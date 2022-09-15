Тысячи людей проходят мимо гроба королевы Елизаветы, лежащей в лондонском штате.

Люди часами стоят в очереди

Король Чарльз в доме Хайгроув

Список участников похорон пополняется

ЛОНДОН (Рейтер) — Скорбящие представители всех слоев общества всю ночь шли к гробу королевы Елизаветы, когда она лежала в лондонском Старом Вестминстер-холле, отдавая последние почести самой долго правящей монархии Великобритании перед ее похоронами в понедельник. .

После нескольких дней шествий и обряд Поскольку тело королевы было доставлено в Лондон из Балморала, Шотландия, где она умерла в прошлый четверг в возрасте 96 лет, у обычных людей появилась возможность лично принять участие в церемонии.

Поскольку король Чарльз возвращается в свой дом в Хайгроув в Глостершире на юге Англии после нескольких дней запланированных мероприятий, официальные лица ожидали, что около 750 000 человек увидят гроб его матери до того, как период закладки в штате закончится в 6:30 утра (07:30 по Гринвичу) в понедельник.

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Линия протянулась на несколько миль назад вдоль южного берега Темзы, мимо таких достопримечательностей, как Тауэрский мост и копия шекспировского театра «Глобус», и через Ламбетский мост по мере приближения к Вестминстер-холлу. Люди ждали много часов. Читать далее

20-летний Томас Хьюз, который прождал вместе со своим братом почти 14 часов, сказал, что, наконец, увидеть гроб было ошеломляюще.

«Вы делаете все, потому что хотите уважать эту даму… и я думаю, что когда вы ставите себя в такую ​​ситуацию, а затем доходите до момента, когда вы ждете вас, вы становитесь немного более эмоциональным». Он сказал. «Это очень мощная вещь».

Большинство из них были британцами, но были и иностранцы. Это были молодые и старые, и среди них были бывшие солдаты с боевыми наградами и дети на руках у родителей. Многие останавливались у гроба, чтобы склонить головы. Другие вытирали слезы.

Одни были представлены престарелыми родителями, другие — чтобы стать свидетелями истории и поблагодарить женщину, которая, взойдя на престол в 1952 году, всего за два дня до своей смерти все еще проводила официальные правительственные заседания.

Похороны

Гроб королевы Елизаветы находился в центре Вестминстер-холла на пурпурном катафалке, установленном на красной платформе. Он был покрыт флагом Королевского штандарта и увенчан Имперской государственной короной, лежащей на подушке вместе с венком.

Солдаты и «бифы» — охранники в красной окраске, обычно охраняющие Лондонский Тауэр, — стояли на страже с опущенными головами.

Смена караула, когда представители общественности отдают дань уважения, проходя мимо гроба королевы Елизаветы II, покоящегося в Вестминстер-холле, в Вестминстерском дворце в Лондоне, 14 сентября 2022 года. Бен Стэнсолл/Пол через Reuters Читать далее

Одним из первых прибыл 72-летний Кеннет Тейлор из Рединга в центральной Англии, который приехал с соседом и остался на ночь в палатке в очереди.

Со слезами на глазах Тейлор сказал, что, когда он увидел лежащую в хорошей форме королеву, у него разбилось сердце. «Ком встал у меня в горле».

«Вы знаете, мы потеряли кого-то особенного. Ее служба этой стране действительно была постоянной и непоколебимой. Вероятно, она была тем, что я бы назвал Королевой Королев».

Гроб был доставлен в зал из Букингемского дворца на лафете в сопровождении солдат в алой форме в торжественной процессии в среду днем.

Король Чарльз и его сыновья, принцы Уильям и Гарри, а также другие высокопоставленные члены королевской семьи последовали за ними, и двух принцев объединило горе, несмотря на их вражду. В четверг Гарри отмечает свое 38-летие. Читать далее

Уильям и его жена Кейт отправятся в королевскую резиденцию в Сандрингеме, восточная Англия, в четверг, чтобы посмотреть на цветочный салют, оставленный там представителями публики.

Масштабное церемониальное шествие в день похорон королевы, вероятно, станет одним из самых масштабных, которые когда-либо видела страна, и создаст серьезную проблему для безопасности.

Ожидается присутствие королей, президентов и других мировых лидеров, хотя некоторые страны, включая Россию, Афганистан и Сирию, не были приглашены. Читать далее

Президент Франции Эммануэль Макрон был последним лидером, который заявил, что примет участие в похоронах. Читать далее

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден, который также сказал, что будет там, говорил с новым королем в среду и «выразил большое восхищение американского народа королевой».

The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна была провести переговоры один на один с Байденом и другими мировыми лидерами в кулуарах похорон, но официальные лица заявили, что любые такие встречи будут неофициальными. Читать далее

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(Обложка) Фарук Сулейман, Алистер Смут, Ангус МакСван, Майкл Холден, Уильям Джеймс, Кейт Холтон, Кайли Макклеллан и Элизабет Пайпер; под редакцией Розальбы О’Брайен и Уильяма Маклина

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