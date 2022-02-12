Тысячи людей прошли в Киеве, чтобы продемонстрировать единство против российской угрозы

КИЕВ (Рейтер) — Несколько тысяч украинцев собрались в Киеве в субботу, чтобы выразить единство на фоне опасений российского вторжения, поскольку украинский лидер призвал людей не паниковать и не поддаваться тому, что, по его словам, является избытком мрачных перспектив войны. в прессе.

напряжение пошел вверх Россия усилила более 100 000 военнослужащих вблизи Украины и провела масштабные учения. В пятницу США заявили, что вторжение может начаться в любой момент. Россия отрицает, что планировала вторжение.

Украинцы выстроились через центр Киева, скандируя «Слава Украине» и неся украинские флаги и транспаранты с надписями «Украинцы будут сопротивляться» и «Захватчики должны умереть».

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Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на учениях полиции на юге Херсонщины, заявил, что российская атака может произойти в любое время, но отверг то, что он назвал чрезмерным объемом информации о надвигающейся большой войне.

«Лучший друг наших врагов — это паника в нашей стране. Вся эта информация вызывает панику и не может нам помочь», — сказал он. «Я не могу согласиться или не согласиться с тем, что до сих пор не произошло. Пока в Украине нет полномасштабной войны».

США и многие западные правительства призвали своих граждан покинуть Украину и Вашингтон в субботу Он сказал Она приказала большинству сотрудников своего посольства в Киеве покинуть страну.

Зеленский сказал, имея в виду аннексию Крыма Россией и ее поддержку антикиевского сепаратистского мятежа на востоке.

В отдельном заявлении командующий ВСУ Валерий Залогний и министр обороны Алексей Резников заявили, что агрессор не будет захватывать Киев, Одессу, Харьков или любой другой украинский город.

«Мы укрепили оборону Киева. Прошли войну и необходимые приготовления. Поэтому готовы встречать врагов не цветами, а «Стингерами», «Джавелинами» и NLAW. Добро пожаловать в ад!» К набору противоракетного и зенитного вооружения, полученному с Запада.

Военные говорят, что украинская разведка и армия контролируют ситуацию на границе, а Киев координирует свои действия с союзниками.

«Такого союза ведущих демократий не существовало десятилетиями», — заявили Залогны и Резников.

Зеленский лишь выразил свое недовольство Прошлый месяц Ужасные оценки войны. Такие предупреждения повлияли на усиление экономического давления на национальную валюту. Читать далее

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин выступят позже в субботу. Читать далее

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Под редакцией Тома Бальмфорта и Фрэнсиса Керри

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