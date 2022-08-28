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Тысячи людей эвакуированы в Индии из-за обрушения гигантских небоскребов

28 августа, 2022
Toma Kulikov

индийский Власти начали эвакуировать тысячи людей из их домов в субботу, прежде чем снести два 40-этажных небоскреба в жилом районе на окраине Нью-Дели, сообщили официальные лица и местные СМИ.

103-метровые (338 футов) многоквартирные дома-близнецы должны взорваться в воскресенье в процессе, который займет от 12 до 15 секунд, и, по словам местных властей, станет самым большим из когда-либо сносимых в стране.

В прошлом году Верховный суд Индии постановил, что строители башен-близнецов нарушили ряд важнейших правил строительства, и приказал снести здания до основания.

Более 3700 кг взрывчатки будет использовано для сноса зданий, известных как Apex и Ceyane, которые расположены на краю оживленного шоссе, соединяющего самый густонаселенный индийский штат Уттар-Прадеш со столицей.

На кадрах местного телевидения видно, что башни были покрыты белым пластиковым листом, поскольку полицейские собрались вокруг района и перекрыли основные дороги в рамках подготовки к операции.

Люди, живущие поблизости, должны быть эвакуированы рано утром в воскресенье, и им будет разрешено вернуться домой через пять часов после завершения сноса.

Несмотря на то, что в городах Индии процветает незаконное строительство, большие здания сносят редко, а местные жители, живущие рядом с этим местом, говорят, что боятся нанести ущерб своему имуществу от силы взрывов или загрязнить воздух пылью.

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