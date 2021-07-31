Тысячи перемещенных лиц в результате наводнения в лагерях рохинджа в Бангладеш

Общий вид затопленной территории после сильных муссонных дождей в Кокс-Базаре, Бангладеш, 27 июля 2021 года на этой фотографии, сделанной 27 июля 2021 года. Arakan Times / Via Reuters

30 июля. (Рейтер). Сильные муссонные дожди вызвали оползни и внезапные наводнения в лагерях беженцев, которые на этой неделе привели к перемещению тысяч мусульман-рохинджа на юго-востоке Бангладеш, заявили в пятницу Организация Объединенных Наций и другие официальные лица, поскольку ожидается еще больше сильных дождей.

по меньшей мере Шесть рохинджаМамунур Рашид, районный директор, сказал, что, в том числе трое детей, погибли в результате оползней и наводнений, в то время как 15 бангладешцев были убиты и более 200 000 оказались на мели из-за наводнения в Кокс-Базаре.

Около миллиона рохинджа живут в многолюдных лагерях в приграничном районе Кокс-Базар, крупнейшего в мире поселения беженцев, после того, как бежали в результате военных действий в соседней Мьянме в 2017 году.

Беженцы в основном живут в хижинах из бамбука и пластиковой пленки, которые примыкают к крутым холмам. Телевизионные кадры показали затопленные дома и мутную воду, стекающую по ступеням и склонам холмов. Дети играют в воде на уровне груди.

«Это похоже на кошмар», – сказал Рохинджа Рукия Бегум. «Я никогда не видел такого наводнения в лагерях за четыре года. Когда пришла вода, никто из членов моей семьи не был дома, чтобы помочь. Я был один, но я мог перенести свои вещи в более безопасное место. Теперь я живу с кем-то чужая семья “.

По данным УВКБ ООН, более 21 000 беженцев «пострадали» от наводнения, а около 4 000 жилищ были повреждены или разрушены.

Она сказала, что более 13 000 человек были вынуждены переехать в лагеря, а тысячи объектов, включая поликлиники и туалеты, были повреждены. Доступ затруднен из-за повреждений дорог, пешеходных дорожек и мостов.

Наводнение может усугубиться.

«В ближайшие несколько дней ожидаются проливные дожди, поэтому проблемы, вероятно, усугубятся», – сказал Мануэль Маркс Перейра, заместитель главы миссии в Бангладеш Международной организации по миграции Организации Объединенных Наций.

Беженцы, многие из которых все еще восстанавливаются после лесных пожаров, опустошивших лагеря в марте, говорят, что в результате оползней и наводнений дома «полностью залиты грязью».

«Каким-то образом моя семья сможет эвакуироваться», – сказал Абу Сиддик, проживающий в лагере беженцев Балухали. «Грязь, которая сошла с холма, попала в мой дом… Все наши вещи внутри покрыты грязью».

(Сообщает Роми Пол). Редакция Ника Макфи

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