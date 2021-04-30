Тысячи чехов выступают против президента Земана из-за взглядов России

Около 10 000 чехов собрались в четверг в центре Праги против президента Милоша Земана, требуя его отстранения от должности из-за того, что, по их словам, является пророссийскими взглядами, которым нет места в стране ЕС.

Митинг на Вацлавской площади последовал за заявлением Земана в прошлое воскресенье о том, что Россия не обязательно стояла за взрывом на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека и произошла ссора между Прагой и Москвой. Читать далее

Протестующие, которые часто замечали социальное дистанцирование из-за вспышки коронавируса, призвали сенаторов подать конституционный иск против Земана за государственную измену, в результате чего он был бы отстранен от должности. Сходы прошли в других городах страны с населением 10,7 миллиона человек.

«Мы должны еще раз сказать« нет »влиянию президента Земана на позицию нашей страны по отношению к России», – сказала Хана Страсакова, пресс-секретарь группы «Миллион мгновений», организовавшей протестную полицию.

Давайте потребуем конституционное дело против президента Земана по обвинению в государственной измене.

Заявление Земана о том, что нельзя исключать несчастный случай, после того, как чешское правительство заявило, что оно подозревает двух российских шпионов, обвиненных в отравлении нервно-паралитическим газом в Великобритании в 2018 году, за взрывом складов боеприпасов.

Москва отрицала свою роль в любом случае.

Земан, глава государства, назначающий премьер-министров, но не участвующий в повседневном управлении страной, часто выражал пророссийские взгляды. Он выступал за покупку российской вакцины Sputnik V и приглашение России Росатому принять участие в тендере на строительство атомной электростанции.

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