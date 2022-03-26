«Ты, мать твою, король малороссов» — Шон О’Мэлли критикует Хабиба Нурмагомедова и Питера Яна за позицию Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля

Дело Хорхе Масвидала-Колби Ковингтона распространилось со скоростью лесного пожара в сообществе ММА по всему миру. Бойцы, фанаты и другие персонажи отреагировали на проблему раздельно. Одни поддержали Масвидаля, другие сочувствовали Ковингтону, третьи собрались вместе, чтобы обсудить ссору. Шону О’Мэлли тоже было что сказать о ней.

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Боец легчайшего веса в UFC известен своей гладкой речью, превосходной индивидуальностью и мировоззрением. Шон О’Мэлли — один из самых многообещающих представителей молодого поколения бойцов UFC. 15-1 в целом за свою карьеру в ММА, О’Мэлли делает словесные движения, медленно поднимаясь по лестнице славы в UFC.

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Весит самая тяжелая драка в ММА прямо сейчас

О’Мэлли говорил в своем шоу Bromalley, 57 серия, на разные темы. Среди них недавняя драка между Ковингтоном и Масвидалом возле Papee Steak в Майами. Говоря о бойцах, критикующих Ковингтона за обвинения, О’Мэлли откровенно прокомментировал временного чемпиона в легчайшем весе Питера Яна.

Говоря о Хабибе Нурмагомедове, критикующем Ковингтон за выдвижение обвинений, О’Мэлли сказал: «часАбэ [Khabib Nurmagomedov] Он сказал, что не может поверить, что Хорхе выдвигает обвинения… если бы кто-то пришел и посмотрел на меня холодно, я бы только выдвинул обвинения, черт вас побери!»

Он завершил,Просто дайте знать, ребята, Питер [Petr Yan]Маленький русский!«

АБУ-ДАБИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ — 30 ОКТЯБРЯ: Россиянин Петр Ян празднует победу над Кори Сандхагеном во временном чемпионате UFC в легчайшем весе во время турнира UFC 267 на Etihad Arena 30 октября 2021 года на острове Яс, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото Криса Унгера/Zova LLC.

Это не первый раз, когда Шон О’Мэлли критикует Питера Яна.

О’Мэлли написал в Твиттере Петра Яна о драке перед повторным матчем Яна с Алджамейном Стерлингом после того, как он был дисквалифицирован за незаконный удар коленом по лицу.

Это не было односторонним, так как бывший российский чемпион UFC также совершил камбэк. Питер Ян аплодировал Вернемся к О’Мэлли в Твиттере, спрашивая, был ли он под кайфом.

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Шон О’Мэлли — будущая звезда UFC?

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Шон О’Мэлли широко известен как будущая звезда UFC. Учитывая, что он правильно разыгрывает свои карты и соревнуется на самом высоком уровне в этом виде спорта. После своего единственного поражения от Марлона Веры в UFC, «Шуга» Шон О’Мэлли, скорее всего, станет будущим чемпионом в легчайшем весе.

ЛАС-ВЕГАС, Невада — 10 июля: Шон О’Мэлли празднует победу в бою в полусреднем весе против Криса Моутинью техническим нокаутом в третьем раунде турнира UFC 264: Порье против МакГрегора 3 на T-Mobile Arena 10 июля 2021 года в Лас-Вегасе, Невада. (Фото Стейси Ревир/Getty Images)

27-летний боец ​​UFC активен и активен на своих социальных платформах. Кроме того, его отношения с такими личностями, как Джейк Пол и другие персонажи YouTube, выделяют его среди обычных людей. UFC бойцы.

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Чем более известным становился О’Мэлли, тем более известным он становился как звезда UFC.

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