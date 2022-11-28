«Ты не забыт» — заключенная в российской колонии «Чемпионка» Бриттни Гринер получает сокрушительную любовь от Мартины Навратиловой

Мартина Навратилова в очередной раз выразила солидарность с суперзвездой WNBA Бритни Гринер. Россия посадила в тюрьму звезду баскетбола в России, и о тревожных условиях, в которых живет Гренье, становится известно Навратиловой. Власти США неоднократно подтверждали, что пытаются вернуть игрока.
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Навратилова заботится о том, чтобы они не были забыты. Однако это не в первый раз, ранее она также выражала беспокойство по поводу того, что ее отправят обратно в США.
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Мартина Навратилова выразила беспокойство по поводу Бритни Гринер, находящейся в заключении в России
Чешско-американский в очередной раз обратился в Твиттере, чтобы привлечь внимание людей к тюремному заключению звезды баскетбола в России. Также ранее она повысила голос, чтобы ее отправили обратно в США. Но в данный момент этого не происходит.
Получив девять лет лишения свободы, они были отправлены Гринер В Мордовию, известную также как «Страна тюрем».
Навратилова еще раз разъяснит свою позицию чирикать при обмене новостями, Бритни — Держись, чемпион, не забудь!!!«
Грейнер была заключена в тюрьму за ввоз запрещенных наркотиков в Россию, за что ей вынесли суровый приговор. Однако многие знаменитости потребовали, чтобы ее отправили обратно в Соединенные Штаты, а не позволили России наказать ее там.
Взгляд Навратиловой в Твиттере
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18-кратный чемпион Большого шлема является активным пользователем Twitter. Она выражает свои политические и социальные взгляды на платформе. В старом интервью она сосредоточилась на силе Твиттера.
Навратилова хотела, чтобы Твиттер был рядом в ее молодые годы, чтобы она могла использовать его, чтобы повысить свой голос и взаимодействовать с более широкой аудиторией.
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С другой стороны, Навратиловой, похоже, не нравятся преобладающие условия платформы социальных сетей. В основном это связано с владельцем Twitter Илоном Маском, генеральным директором Tesla; Она неоднократно заявляла о своей неприязни к нему. Как бы то ни было, Навратилова по-прежнему активно использует платформу, чтобы поднимать насущные вопросы, волнующие мир.
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