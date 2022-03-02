Тяжелые потери войны в российской экономике

Исторически сложилось так, что валютные крахи и банковские репетиции обычно плохо заканчиваются для экономики, через которую вы проходите. Валютный коллапс и банковский менеджмент, происходящий сейчас в России, не станет исключением. как это произошло во время 1998 Кризис на российском финансовом рынкеРоссиянам следует подготовиться к глубокому экономическому спаду и высокому уровню безработицы в результате вторжения.

В минувшие выходные США и Европа резко усилили санкции финансового рынка против России в качестве платы за вторжение в Украину. Эти санкции включали замораживание активов Центрального банка России и Удаление Некоторые российские банки из банковской системы SWIFT.

Любой, кто подозревает, что эти санкции ускорили российский валютный кризис и спровоцировали банковский кризис, просто должен посмотреть, что происходит на местах в России.

Теперь, когда Центральный банк России не может защитить валюту за счет международных резервных продаж валюты. 630 миллиардов долларов валютных резервовЗа последние несколько дней российский рубль упал более чем на 40 процентов. В результате за рубль теперь можно купить всего около 1 цента США. Это представляет собой один из самых крупных обвалов валюты за всю историю и превышает обвал российской валюты в 1998 году. Этот обвал, в свою очередь, привел к потере российским фондовым рынком примерно половины своей стоимости после вторжения.

В то же время по мере того, как уверенность населения в безопасности своих банковских вкладов испарялась, Длинные очереди Люди, отчаянно пытающиеся снять свои вклады, были замечены в банках по всей стране. Это вынудило центральный банк заверить вкладчиков в надежности банков и более чем удвоить процентные ставки. 20 процентов.

Страна, испытывающая серьезные затруднения на российском финансовом рынке, обычно обращается к Международному валютному фонду (МВФ) за программой экономической корректировки, которая может помочь восстановить утраченное доверие. Поступая таким образом, он надеется получить одобрение МВФ в отношении своей политики и финансовой поддержки. Но поскольку страна фактически находится в состоянии войны с Западом, вряд ли это вариант для российских экономических политиков.

Один из способов, с помощью которого российский Центральный банк может подавить банковское безумие, — это печатать все рубли, которые вкладчики могут попросить забрать из банков. Однако печатание денег в таком масштабе было бы верным рецептом дальнейшей слабости валюты и поставило бы страну на путь экономически разрушительной гиперинфляции.

Еще один способ, которым российские экономические политики могут отреагировать на кризис, — это способ, который они, похоже, выбрали сейчас. Они могут позволить валюте найти свой собственный уровень и могут резко повысить процентные ставки. Но это чревато банкротством многих местных предприятий и семей из-за резкого увеличения расходов на обслуживание долга, особенно долга, номинированного в долларах. Волна банкротств вряд ли восстановит доверие к банкам или поможет стабилизировать валюту.

Это оставляет российским политикам менее жалкий, но все же дорогостоящий вариант введения контроля за обменным курсом и строгих ограничений на сумму денег, которую вкладчики могут снимать из банков. Хотя такие меры могут стабилизировать валюту и снизить приток банковских средств, в долгосрочной перспективе они будут делать это за счет высоких экономических издержек, поскольку они будут препятствовать надлежащему функционированию финансовой системы.

Все это свидетельствует о том, что какими бы ни были внешнеполитические цели российского президента Президент России Владимир ПутинСостояние Союза для Владимира Владимировича Путина Байден: призыв к единству в чрезвычайные времена Смотреть: Ключевые моменты из первого обращения Байдена к Конгрессу, ответ Рейнольдса бьет Байдена за «слабость на мировой арене» Подробнее его завоевания Украины, они обойдутся средней российской семье очень высокой экономической ценой. Совершенно не ясно, считают ли российские граждане, что война Путина стоила того, чтобы платить за эти экономические издержки.

Десмонд Лахман — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. Ранее он был заместителем директора Департамента разработки и анализа политики Международного валютного фонда и старшим экономическим аналитиком Salomon Smith Barney по развивающимся рынкам.