Сюжет: Российские войска несут тяжелые потери в результате атаки в Донецкой области на востоке Украины.

Об этом заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, предупредивший в своем вечернем обращении, что Россия может сосредоточить свои силы на возобновлении атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Предупреждение Зеленского прозвучало, когда девятимесячная война может зайти в тупик с наступлением зимы. Украинские силы на южном фронте ужесточили контроль над подконтрольным России городом Херсон, но пока не могут этого сделать. Подчинитесь этому городу.

После серии военных неудач российские войска все чаще наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины, бомбя электростанции, которые перед зимой обеспечивают электричеством и теплом.

На выходных газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты особенно поощряют Киев сигнализировать об открытости к переговорам с Москвой.

Газета со ссылкой на неназванные источники отмечает, что послание официальных лиц США было направлено не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров с российским агрессором, а на расчетливый ход: сделать вид, что они открыты для мирных переговоров, чтобы сохранить поддержку других стран.

The Washington Post сообщает, что официальные лица США и Украины признают, что запрет Зеленского на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где война повлияла на цены на продовольствие и топливо наиболее серьезно.

Совет национальной безопасности Белого дома не дал немедленных комментариев по поводу точности отчета.

Соединенные Штаты останутся с Украиной, пока длится эта борьба».

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время визита в Киев на прошлой неделе, что поддержка Вашингтоном Украины останется «непоколебимой и непоколебимой», и возложил вину за конфликт на Путина.

«Эта война может закончиться очень легко. Россия решила ее начать, и Россия могла решить закончить ее, остановив свое нападение на Украину, остановив оккупацию Украины, и, на наш взгляд, именно это она и должна сделать».

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 400 миллионов долларов, включая ремонт танков из Чехии и ракет для ПВО, которые могут быть использованы против российских беспилотников и крылатых ракет.

Новая помощь увеличила объем военной помощи США, направленной Киеву, до более чем 18,2 миллиарда долларов с момента вторжения.