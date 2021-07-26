Тяньгун: новая космическая станция Китая. чего ты ждешь

Гарет ДорианИ Бирмингемский университет И Ян УитакерИ Ноттингемский Трентский университет

Тяньгун, Небесный дворец

Три космонавта На новой китайской космической станции Я только что выступил Первый космический полет страны, и они заняты формированием отряда для будущих экипажей. Станция, известная как Тяньгун («Небесный дворец»), представляет собой особый проект Китайского национального космического агентства (CNSA), направленный на продвижение амбиций Китая по удержанию людей на орбите вокруг Земли в течение длительного периода времени.

При планировании с конца 1990-х годов основной блок станции Тяньгун, Тяньхэ («Небесная река» и старое китайское название Млечного Пути), Запущен 29 апреля. Но это еще не закончено. Ян Люи, главный конструктор китайской программы пилотируемых космических полетов. Космонавты сказали:

… после входа в базовый блок у вас есть много дел. Только винты нужно удалить более 1000 штук.

сборка космической станции

Очень похоже на бывшую российскую космическую станцию мне и Международная космическая станцияВесь проект слишком велик, чтобы вывести его на орбиту за один запуск. Тяньхэ, вес 22,5 тонна, был выведен на орбиту на высоте 400 км над Землей на уровне Ракета Long March 5B С космодрома Вэньчан на острове Хайнань, Китай. Long March 5B – это тяжелая ракета с тягой между ракетами SpaceX. Сокол 9 И Falcon Heavy.

Базовый блок содержит все необходимое для поддержания жизни людей в космосе. Это включает в себя системы жизнеобеспечения, кухню, спальные и санитарные зоны, оборудование для управления электроэнергией и пожаротушения. Чтобы помочь трем астронавтам в течение шестидневной рабочей недели, кухня в настоящее время хорошо укомплектована более чем 120 различными видами еды. Базовый блок также оснащен стыковочными портами. Эти будущие модули, полеты космонавтов и роботизированные капсулы для пополнения грузов позволят стыковаться.

Tiangong-1 и Tiangong-2: испытательные космические станции

Чтобы подготовиться к Tiangong, Китай запустил две испытательные космические станции, Tiangong-1 и Tiangong-2. Первый из них, спущенный на воду в 2011 году, несколько раз посещали китайские астронавты, которые тестировали процедуры стыковки с грузовыми кораблями. После закрытия станции в 2016 году CNSA потеряла с ней связь. Хотя агентству удалось отследить станцию, оно не смогло контролировать точку повторного входа в атмосферу, что привело к огненное возвращение К земле, приземляться разозлил Соединенные Штаты.

Tiangong-2, запущенный в 2016 году, представлял собой испытательную станцию ​​с коротким сроком службы, предназначенную для оценки условий жизни на орбите, в том числе выращивать пищу и измерить уровни радиации. У этой станции был управляемый спуск, гореть Над Тихим океаном в 2019 году.

предстоящие единицы الوحدات

Помимо базового блока, компактные модули нынешней космической станции Tiangong будут состоять из двух лабораторий, Mingtian («Небесные сны») и Wentian («Heavenly Quest»), запуск которых состоится в течение следующих нескольких лет. Конструкция каждой из этих лабораторных установок будет основана на установке Tiangong-2.

В отличие от Международной космической станции, где большая часть электроэнергии для всех блоков обеспечивается большими солнечными батареями на специально построенных разводных мостах, каждое устройство, запущенное в Тяньгуне, несет свою собственную солнечную батарею.

После завершения Tiangong будет весить более 60 тонн, сможет принимать трех астронавтов в течение продолжительных периодов времени в космосе и будет иметь потенциал для поддержки будущих выходов в открытый космос и научных экспериментов. Может быть установлен внутри компактных агрегатов или на складных стойках вне помещения.

будущая деятельность

Международное сотрудничество – важная часть проекта. Например, космонавты из Европейского космического агентства (кто – который) тренироваться с Китайские космонавты выживают в океане. В случае, если астронавтам придется покинуть орбитальную космическую станцию ​​и быстро вернуться на Землю, высока вероятность того, что они приземлятся в воде и им нужно будет выжить до спасения. Долгосрочная цель Европейского космического агентства в рамках этого обучения будет заключаться в том, чтобы однажды позволить астронавтам летать в китайских космических миссиях.

За последнее время было проведено девять международных научных экспериментов. детерминант CNSA для установки на борт Tiangong в ближайшие годы. В агентство поступило 42 заявки из разных стран. Среди отобранных, опыт включает: Полярный 2, датчик, предназначенный для изучения света от гамма-всплесков, которые являются одними из самых мощных во Вселенной. Другой проект – «Опухоли в космосе», проект, возглавляемый исследователями. в Норвегии, который будет Смотря на Как микрогравитация и радиационная обстановка в космосе влияют на рост опухолей.

Tiangong вместе с ISS прокладывают путь для будущих исследований

Мы надеемся, что благодаря еще одной платформе, позволяющей людям жить на орбите в течение длительного времени, невероятный успех Международной космической станции будет повторяться на станции Тяньгун. Нет сомнений в том, что опыт, полученный астронавтами, будет бесценным для планирования будущих исследований Луны и Марса. В последнее время Россия и Китай Обнародована дорожная карта для Международной станции лунных исследований. Этот проект будет включать в себя несколько роботизированных орбитальных аппаратов и посадочных устройств и завершится созданием пилотируемого человеком исследовательского центра на лунной орбите или на поверхности. В случае успеха этого проекта китайские и российские астронавты будут полагаться на Луну с 1930-х годов.

Тяньгун – один из заметных успехов китайской космической программы за последние годы. К ним относятся первая миссия по возвращению на Луну с 1970-х годов и государственная миссия Первый роботизированный десантный корабль На Марсе в комплекте с марсоходом, которому удалось приземлился В мае этого года. В новой космической гонке очевидно, что Китай – реальный конкурент.

Гарет Дориан, Научный сотрудник в области космических наук, Бирмингемский университет И Ян УитакерСтарший преподаватель кафедры физики, Ноттингемский Трентский университет

Эта статья была переиздана с Беседа Под лицензией Creative Commons. Прочтите оригинальная статья.

Итог: астронавты готовятся к новой китайской космической станции Тяньгун, которую будут населять будущие космические экипажи. Они совершили свой первый космический полет в Китай 4 июля 2021 года.

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