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Уайльд подписывает контракт с российской звездой Кириллом Капризовым на 5 лет на сумму 45 миллионов долларов

23 сентября, 2021
Boleslava Sokolova

После долгих переговоров – а это мало – Миннесота Уайлд подписала с 24-летней российской звездой пятилетний контракт на 45 миллионов долларов во вторник вечером.

Новости приходят менее чем за 24 часа до того, как Уайлд явится в тренировочный лагерь. Хотя он еще не прибыл в Миннесоту и должен будет попасть на карантин, как только он это сделает, тот факт, что Капризов находится по контракту, означает, что проблем с его подготовкой к сезону 15 октября быть не должно.

Связаться с генеральным директором Wildlife Биллом Герином для получения комментариев не удалось. Он должен поговорить с журналистами в среду днем.

Этот контракт мгновенно делает Капризова самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы со средним годовым доходом в 9 миллионов долларов. Этот титул принадлежал капитану Джареду Сперджену со средним годовым доходом 7,575 миллиона долларов.

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Хотя это может показаться большой суммой для парня, который сыграл всего 55 игр в НХЛ, нет никаких сомнений в том, что Капризов получил большую выгоду, сыграв с ним в прошлом сезоне. И Wild определенно должен был что-то сделать в какой-то момент.

Есть законный аргумент в пользу того, чтобы сделать Капризова действительно самым талантливым игроком, которого когда-либо видел Wild.

Он выиграл Кубок Колдера в прошлом сезоне после потрясающей кампании для новичков, в которой команда забила 27 голов при 24 передачах. Фактически, Капризов был настолько доминирующим, что получил 99 из 100 голосов за первое место от Ассоциации профессиональных хоккейных писателей – самый высокий процент голосов за первое место в бюллетене Колдер Трофи с 1992 по 1993 год.

Практически каждый фанат Wild уже знает, что Капризову потребовалось некоторое время, чтобы приехать из своей родной России после того, как его выбрали в пятый раунд драфта НХЛ 2015. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что он оправдал шумиху.

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Это в значительной степени то, что сделал Капризов, когда топал по льду в пустыню. Он забил победный гол в овертайме своего дебюта в НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз» 14 января. Это была сюжетная линия начала его карьеры в НХЛ, и всю оставшуюся часть пути он держал ногу на педали газа.

В процессе он покорил сердца поклонников Wild повсюду.

Его впечатляющие выступления в стартовом составе Капризова и его агента Пола Феофаноса дали некоторое влияние в преддверии этого межсезонья. Хотя широко сообщалось, что Герин надеялся заключить долгосрочную сделку – возможно, максимум на 8 лет, если это возможно, – Капризов высказался за краткосрочную сделку.

Обе стороны встретились где-то посередине, чтобы завершить сделку.

Теперь ключ Caprisov будет доказывать это днем ​​и ночью. Ему платят как одному из лучших игроков лиги, и ожидается, что он будет выступать в качестве одного из лучших игроков лиги.

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