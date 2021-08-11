Убийственные игры в социальных сетях в “#Blue_Whale” русской художницы Анны Зитцевой.

Koch Media приобрела немецкие и итальянские права на видео по запросу на дебютный фильм российского режиссера Анны Зайцевой “#Blue_Whale” перед его мировой премьерой 17 августа на 25-м Международном кинофестивале Fantasia Film.

Пионер форматов «Поиск», «Профиль» и Screenlife Тимур Бекмамбетов – сопродюсер “#Blue_Whale”.

Поучительная история была навеяна новостью, в которой Зайцева появилась много лет назад, которая позже была представлена ​​ей в качестве терапевтического средства. История о подростках, втянутых в смертельную онлайн-игру, сразу же находит отклик у нее. «Я хотела понять, как это происходит – как дети могут застрять в сети и ими так легко манипулировать», – сказала она.

Действие сериала # Синий кит # происходит в маленьком российском городке, о молодой женщине Дане (Анна Потипня), которая только что убила свою младшую сестру. Стремясь узнать, что заставило ее сестру встать перед ускоряющимся поездом, она углубляется в онлайн-историю своей сестры, чтобы обнаружить зловещую игру в социальных сетях, которая побуждает подростков столкнуться с серией испытаний, которые заканчиваются самоубийством.

Зная, что единственный способ раскрыть вдохновителя этой игры – присоединиться к ней, предвкушая выход, подвергая опасности ее жизнь и жизни близких ей людей.

Трейлер, который находится исключительно на Variety, начинается с споров сестер по телефону, за которыми следует сцена, в которой юный подросток делает свои последние шаги. Хаос возникает, когда Дана все глубже погружается в игру. #Blue_Whale сделан в формате Screenlife, где вся история отображается на экране компьютера или смартфона главного героя.

Перед тем, как приступить к проекту, Зайцева и ее команда, в основном женская, проконсультировались с психологами, которые занимались аналогичными случаями. «Мы читаем все истории о Blue Whale Challenge, Момо и других», – сказала она, имея в виду киберпреступность, которая, как утверждается, распространилась в Восточной Европе и других странах.

«Самым поразительным для меня было презрение людей, которые присматривали за этими группами, которые давали задания подросткам. Они также были подростками, такими же несчастными детьми, часто из бедных и неполных семей, с теми же проблемами, что и их сверстники», – отметила Зайцева, 36.

«Оказывается, Интернет – это то место, где они могут перекомпенсировать, где они могут выглядеть так, как хотят, а не тем, чем они были раньше в реальном мире», – продолжила она.

“#Синий кит”

Предоставлено Bazelevs

Она отметила: «Цифровой опыт может повлиять на психическое здоровье и благополучие подростка, но только обвинение социальных сетей вводит в заблуждение истинные причины».

«Что действительно убивает, так это апатия, и именно поэтому возникают проблемы с синими китами и тому подобное. Это тревожный сигнал для тех, кто винит Интернет и технологии, но упускает из виду более широкую картину, тех, кто, когда эти вещи случаются, вместо того, чтобы пытаться чтобы разобраться, боятся вообще высказываться », – подтвердил.

Зицева Он указывает на фильмы, созданные с использованием экранной жизни «Поиск» и «Профиль», как источники вдохновения, поскольку она была «очарована тем, какими могут быть эти насыщенные событиями истории, которые разворачиваются на экранах компьютеров». Она также цитирует «Проект ведьм из Блэр» как одно из ее ранних источников, повлиявших на нее.

«Я надеюсь, что зрители увидят, что они не одиноки в своей борьбе, цифровое пространство должно быть созвучно и созвучно новой морали и новому повествованию. Самое главное, нам нужно проявлять больше сочувствия», – сказала Зайцева, снимая фильм. новый триллер и разработка другого триллера, движимого женщинами. Сочувствуйте окружающим – и говорите с ними, несмотря ни на что ».

“#Blue_Whale” производится баннером Тимура Бекмамбетова Bazelevs и новой российской платформой потокового видео Kion от крупнейшей в России компании мобильной связи МТС.

7 октября фильм будет показан в России перед выходом на телеканал «Кион».