Убрана большая часть обломков российских гусеничных противоспутниковых ракет

Вайлеа, Гавайи. Почти две трети обломков, обнаруженных во время прошлогоднего российского противоспутникового испытания (ASAT), с тех пор упали с орбиты, но возвращение остальных может занять более десяти лет.

Выступая на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS) здесь 28 сентября, Дешон Хатчинсон, орбитальный аналитик 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил, сказал, что по состоянию на август было отслежено 1783 объекта, связанных с ноябрьским полетом 2021 года. уничтожение спутника «Космос 1408» с прямым российским взлетом противоспутниковой системы.

Рой идентифицировал эти объекты быстрее, чем в предыдущих событиях, связанных с обломками, таких как китайское испытание противоспутниковой системы в 2007 году. «Группа массивных планет» роя, которой было поручено отслеживать развертывание спутниковых систем, таких как OneWeb и SpaceX Starlink. быстрая идентификация из мусора. «Мы решили воспользоваться преимуществами этих сотрудников, воспользоваться этими знаниями и применить их к Cosmos 1408, и результат оказался для нас очень хорошим».

Из этих отслеживаемых объектов 1122 распались и больше не находились на орбите, в результате чего на орбите остался 661 объект. Тем не менее, согласно прогнозам моделирования, оставшиеся обломки могут не появиться в ближайшее время. «Он вернется примерно до 2033 года», — сказал он, хотя солнечная активность может повлиять на это. «Мы можем рассчитывать на сотрудничество с Cosmos 1408 еще десять лет».

Общее количество обнаруженных обломков Космоса 1408 совпало с ожиданиями. Хатчинсон сказал, что НАСА сообщило рою вскоре после испытания ASAT, что их модели оценивают в 2000 отслеживаемых фрагментов мусора. Он добавил, что рой отслеживал размер разбросанных обломков, но не публиковал их публично.

Несмотря на то, что количество мусора уменьшилось, он по-прежнему представляет опасность для других объектов на орбите. Он отметил, что другое подразделение Космических войск, 19-я эскадрилья космической обороны, ежедневно генерирует 300 000 парных сообщений с данными, определяющих потенциально близкие маршруты. «Из них 53 000 связаны с Космосом 1408».

Особое беспокойство вызывает Международная космическая станция. По словам Хатчинсона, по состоянию на июль было 560 уведомлений о связи между обломками «Космос 1408» и станцией, 15 из которых были восприняты настолько серьезно, что НАСА начало планировать потенциальный маневр, хотя до сих пор только один маневр МКС был связан с обломками. .