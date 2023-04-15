Увеличение численности индийских тигров, новая вакцина от малярии и муссоны «меньше, чем обычно»

Науку на этой неделе доминировали разрушительный российский вулкан, новая вакцина от малярии, всплеск численности тигров в Индии и тревожные новости для индийцев, поскольку в этом году ожидается, что сезон дождей будет «меньше, чем обычно».

1. В 2023 году в Индии будет меньше осадков, чем обычно. Кто виноват? Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — климатическое явление, связанное с теплыми водами океана, развивающееся в центральной и восточной части центральной тропической части Тихого океана, включая район у тихоокеанского побережья Южной Америки. Но сейчас возрастает вероятность того, что Эль-Ниньо распространится по всей Азии, что не является хорошей новостью для индийского муссона.

Как Эль-Ниньо нагревает планету? Это все еще нормальное явление по сравнению с более токсичными угрозами, такими как парниковый эффект.

Ожидается, что из-за наступления Эль-Ниньо количество муссонных осадков в Индии в 2023 году будет ниже среднего.

«Мы ожидаем, что следующий муссон будет «ниже, чем обычно» и составит 94% от среднего значения за длительный период», — заявило Метеорологическое агентство. скаймет рекламодатель. Так что да, для тех, кому не терпится отразить несколько капель дождя от палящего солнца, они не хотели бы быть носителями плохих новостей.

2. Численность индийских тигров увеличивается, как показывают новые результаты проекта «Тигр».

Последние данные переписи тигров показывают, что тигры перемещаются в новые места обитания, и, по оценкам, в 2023 году в дикой природе будет как минимум на 200 больших кошек больше, чем в 2018 году. числа, которые будут опубликованы в течение двух месяцев, вы, вероятно, обнаружите более значительный рост.

Есть много причин, чтобы быть довольным отчетом, сделанным премьер-министром Нарендрой Моди 9 апреля 2023 года. Он показывает значительное увеличение численности тигров и раскрывает новые области, где были замечены тигры. В отчете в основном подчеркивается успех Индии в сохранении тигров, хотя и вызывает озабоченность по поводу некоторых районов, где численность тигров сокращается.

3. Новая вакцина против малярии R21 призвана изменить правила игры

Понятно, что ученые назвали недавно разработанную вакцину против малярии «изменителем мира». Эта противомалярийная вакцина, известная как R21/Matrix-M, является первой вакциной, эффективность которой превышает целевой показатель в 75%, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

Индийский институт сывороток, биотехнологический гигант, производящий вакцину R21, заявил, что у него есть возможность производить более 200 миллионов доз в год. (Фото: АФП)

Гана стала первой страной, утвердившей новую вакцину против малярии, но Всемирная организация здравоохранения все еще обсуждает, стоит ли это делать.

Вакцина была создана в Оксфордском университете, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ганы дало ей зеленый свет для использования у младенцев в возрасте от 5 до 36 месяцев, которые подвергаются наибольшему риску смерти от малярии.

В официальном заявлении Оксфордского университета говорится: «Есть надежда, что этот первый важный шаг позволит разработать вакцину, которая поможет ганским и африканским детям эффективно бороться с малярией».

4. В России произошло извержение мощного действующего вулкана, выбросившего пепловые шлейфы на 10 км в небо

(При участии Аяна Пола для DailyO)

Вулкан Шифлуч на полуострове Камчатка в России извергся сегодня, выбросив в небо массивное облако пепла площадью 1,08 000 квадратных километров. Взрыв вызвал красную тревогу от KVERT, в которой говорилось, что продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.

Некоторые школы были закрыты, а жителям было приказано оставаться дома из-за пеплопада, глубина которого достигала 8,5 см. Лава вытекает из растаявшего снега вулкана и вызывает селевой поток на близлежащем шоссе.

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Это извержение было одним из крупнейших и наиболее активных на Камчатке: за последние 10 000 лет произошло около 60 крупных извержений. Сообщается, что меньшая часть вулкана Молодой Шивелуч в последние месяцы очень активна.

На снимках видно, как облако быстро поднимается над лесами и реками Дальнего Востока и деревнями, покрытыми пеплом. Немедленных сообщений о травмах не поступало, но вулкан все еще извергается спустя 15 часов после начала извержения.