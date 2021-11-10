«Увидимся в январе!» По сигналам Медведева сыграет Открытый чемпионат Австралии

Теннис — ATP Masters 1000 — Paris Masters — Accor Arena, Париж, Франция — 7 ноября 2021 г. Россиянин Даниил Медведев отвечает во время своего последнего матча против Новака Джоковича — REUTERS / Christian Hartmann

(Reuters) — Второй игрок в мире Даниил Медведев заявил, что будет играть на Открытом чемпионате Австралии в январе, так как продолжаются слухи о наличии чемпиона Новака Джоковича.

Медведев, которого Джокович победил за титул в феврале, опубликовал в Твиттере фотографию, на которой он держит второе место в Мельбурн-парке, с подписью: «Увидимся в январе! AustralianOpen».

Медведев заявил в конце октября, что не может подтвердить, что будет играть в турнире в южном штате Виктория, где власти заявили, что запретят игрокам, которые не получили полную вакцинацию от вируса короны. Подробнее

Россиянин отказался раскрыть свой прививочный статус, заявив, что он предпочитает хранить в тайне свои медицинские записи, что схоже с ситуацией с первым в мире Джоковичем.

Тренер Австралии по теннису Крейг Тилли во вторник отказался отвечать на любые вопросы о турнире относительно статуса вакцинации игроков.

У Медведева и Джоковича было интересное соперничество после Открытого чемпионата Австралии по теннису, который серб выиграл безоговорочно.

Медведев отменил заявку Джоковича на победу в 21-м турнире турнира Большого шлема в финале US Open в сентябре.

Джокович зафиксировал Медведева в воскресенье, чтобы выиграть титул Paris Masters в шестой раз, что является рекордом. Подробнее

Репортаж Яна Рэнсома в Мельбурне; Редакция Питера Резерфорда

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