Увлечение выпускника АГУ исследованием космоса привело к получению докторской степени в области наук о Земле.

Примечание редактора: Эта история является частью серии рассказов об известных выпускниках весны 2022 года.

Этой весной выпускник АГУ Джонатан Хилл закончит АГУ Школа исследования Земли и космоса Имеет степень кандидата геологических наук. Окончил Университет штата Аризона по специальности Авиационная техника (2005 г.), Науки о Земле (2016 г.) и Русский (2005).

В чистой комнате ISTB4. Слева направо: выпускник Школы исследования Земли и космоса Джонатан Хилл с профессором Регентом Филом Кристенсеном и главным инженером Грегом Михалом.

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В 2010 году Хилл начал получать докторскую степень, работая планировщиком миссий в Университете штата Аризона. Центр космических полетов на Марс. В настоящее время он управляет камерой THEMIS, вращающейся вокруг Марса, на космическом корабле НАСА Mars Odyssey 2001 года выпуска.

Будучи старшеклассником, Хилл намеревался поступить в Калифорнийский университет в Боулдере, чтобы получить степень бакалавра. Но все изменилось, когда помощник декана Аризонского государственного университета Барретт, Колледж с отличием Он пришел, чтобы выступить в своей школе.

«Я был тронут, когда она сказала, что камеры, вращающиеся вокруг Марса, управляются из здания напротив общежития колледжа с отличием», — сказал Хилл. «Но я никогда не думал, что буду работать в этом здании через пять лет, чтобы управлять точно такими же камерами!»

Хилл является членом Исследовательской группы Кристенсена в Университете штата Аризона, где он строит и использует приборы на космических кораблях для изучения геологии и минералогии Марса и других объектов в космосе. Профессор Риджентс Филип Кристенсенвсесторонний геолог в Школе исследования Земли и космоса, возглавляет эту группу ученых и исследователей.

«Джон пришел в SESE с инженерным образованием и получил докторскую степень по целому ряду научных тем, — сказал Кристенсен. «Это сочетание междисциплинарной культуры науки и техники — это то, что намерена сделать Школа исследования Земли и космоса».

Хилл ранее более пяти лет эксплуатировал малые инструменты TES на марсоходах Spirit и Opportunity. Будут участвовать в миссионерских операциях Осирис Рекс Миссия по возвращению образцов на астероид Бенну (эксплуатация приборов OTES, термоэмиссионный спектрометр OSIRIS-REx) и Машинка для стрижки Европы Миссия на ледяной спутник Юпитера Европу (инструментальные операции для Э-ФЕМИДАEuropa Thermal Emission Imaging System), как только эти миссии достигнут своих целей.

После выпуска Хилл продолжит работу в Школе исследования Земли и космоса.

Он ответил на несколько вопросов о времени, проведенном здесь, в Университете штата Аризона.

Вопрос: В какой момент вы поняли, что хотите изучать ту область, в которой специализировались?

Отвечать: Меня всегда увлекали исследования космоса, но не было ни одного события, которое привело бы меня к изучению геологии Марса. После получения степени бакалавра в области аэрокосмической техники я участвовал в нескольких миссиях на Марс. После многих лет работы со многими великими геологами Марса в Университете штата Аризона я понял, что узнал от них достаточно, чтобы начать вносить свой вклад в научную сторону экспедиций, что побудило меня получить степень доктора философии. Д. в геонауках.

В: Что вы узнали во время учебы в ASU — на занятиях или в другом месте — что вас удивило или изменило вашу точку зрения?

а: Моя первая поездка по геологии в Долину Смерти действительно открыла мне глаза на истории, которые могут рассказать нам камни, особенно на то, как мы можем узнать о других планетах, изучая похожий ландшафт на Земле.

Вопрос: Какой профессор преподал вам самый важный урок, пока вы были в АГУ?

а: Будучи студентом, я решил записаться в русский 101-й класс, потому что хотел работать в НАСА, которое тесно сотрудничает с русскими на Международной космической станции. В первый день занятий д-р Ли Крофт представился, сказав, что, по его мнению, наши оценки на 50 % зависят от нас и на 50 % от него. У меня никогда раньше не было учителя или профессора с такой четкой ответственностью за успехи своих учеников, и я хотел убедиться, что выполняю половину этого соглашения. Вместо того, чтобы изучать только русский язык 101, я получил двойную специализацию по русскому языку, потому что мне так понравились занятия и преподаватели!

Вопрос: Какой лучший совет вы бы дали тем, кто еще учится в школе?

а: Очень легко застрять, видя только один путь к своим целям. Часто бывает полезно остановиться и подумать о том, что немного другой подход или даже совершенно другое направление вперед может быть лучше для вас в долгосрочной перспективе.

Вопрос: Какие у вас планы после выпуска?

а: Я планирую продолжить работу в качестве планировщика миссии для камеры ASU THEMIS, которая в настоящее время вращается вокруг Марса, но я также хотел бы продолжать вносить свой вклад в научную сторону миссии.

В: Если бы кто-то дал вам 40 миллионов долларов на решение одной проблемы на нашей планете, что бы вы сделали?

а: За время работы в ASU я по-настоящему оценил то, как каждый учится своим уникальным способом. Я хотел бы потратить эти деньги на увеличение количества персонализированных инструкций STEM на всех уровнях, чтобы больше нетрадиционных учащихся могли войти и внести свой вклад в эти области.