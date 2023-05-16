Увольнение главы Верховного суда Украины после ареста по делу о взяточничестве

Украина пообещала бороться с коррупцией

Борьба со взяточничеством имеет жизненно важное значение в заявке на вступление в ЕС

Киев борется с коррупцией, несмотря на российское вторжение

КИЕВ (Рейтер) — Глава Верховного суда Украины был уволен во вторник после задержания в рамках расследования дела о взяточничестве, которое антикоррупционные органы назвали самым крупным за всю свою историю.

Киев удвоил свои усилия по борьбе с коррупцией, несмотря на российское вторжение, и это жизненно важно для выполнения условий вступления в Европейский Союз.

Александр Омельченко, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил, что судья Верховного суда был задержан по подозрению во взяточничестве и ожидает официального «уведомления о подозрении».

Омельченко не назвала имя судьи, но до сих пор суд возглавлял председатель Верховного суда Всеволод Князев, с которым не удалось связаться для получения комментариев.

«В настоящее время председатель Верховного суда арестован и проводятся мероприятия по проверке причастности других лиц к преступной деятельности», — говорится в совместном заявлении Омельченко с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

[1/4] Деньги, найденные следователями Национального антикоррупционного бюро в ходе следственного производства по делу о коррупции с участием судей Верховного суда в неизвестном месте на Украине, запечатлены на опубликованном 15 мая 2023 года снимке. Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро — Бюро по борьбе с коррупцией Украина/Раздаточный материал через Reuters

Несколько часов спустя экстренное заседание Верховного суда в полном составе вынесло вотум недоверия Князеву, а затем проголосовало за отстранение его от должности главного судьи. Другой судебный орган будет нести ответственность за лишение его статуса судьи.

В понедельник НАБУ объявило, что антикоррупционные органы расследуют широко распространенную коррупцию в системе Верховного суда, и поделилось фотографией стопки долларов, аккуратно выложенных на диване.

В заявлении НАБУ говорится, что председатель Верховного суда обвиняется в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Глава ведомства Семен Кривонос заявил на брифинге во вторник, что это самое громкое дело среди украинских ведомств по борьбе с коррупцией.

Он сказал: «Мы показываем на реальных делах и реальных действиях, что является нашим приоритетом: это большая коррупция, это преступные организации на самых высоких уровнях власти».

Кривонос заявил, что взятка была дана за решение в пользу Финансово-кредитной финансовой группы, которая принадлежит известному бизнесмену Константину Живаго, и может быть частью более широкой схемы оказания давления на суд. Живаго отрицает какие-либо правонарушения.

(Отчетность Дэна Беличука; редакция Тимоти Херитэдж)

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