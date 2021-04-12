Углубление партнерства между США и Индией в военной сфере и сфере безопасности «обречено»: Эш Картер

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Вашингтон: По словам бывшего министра обороны США Эша Картера, углубление партнерства между Соединенными Штатами и Индией в военной сфере и сфере безопасности «обречено», поскольку две основные демократии разделяют действительно хорошие общие ценности.

Выступая на заседании, организованном Американской торговой палатой, Картер сказал, что между двумя странами существует не только английский язык.

«На самом деле, это тенденция. Я думаю, что на самом деле это обречено, потому что у нас так много общего в интересах, в производительности», – сказал Картер, который был министром обороны с 2015 по 2017 год при администрации Обамы, когда спросил, чувствует ли он, что двигаться вперед путем углубления партнерства с Индией, которое сильно распространяется на военную сферу и сферу безопасности.

«Я приведу вам пример. Последний разговор, который у меня был с (премьер-министром Нарендрой) Моди, когда я был у власти. Мы с ним думали о чем-то, что не имело непосредственного отношения ко всему, что мы обсуждали. Но я комментировал , сколько индийских и американских индейских предпринимателей работают в мире высоких технологий В США И я сказал, что там есть что-то в менталитете, – сказал он.

«Это не только английский. Это нечто большее. Я думаю, что две большие демократии разделяют хорошие времена и действительно хорошие ценности. Я думаю, что им суждено», – сказал Картер, нынешний директор Белферского центра науки и международных отношений в Гарвардской школе Кеннеди.

Однако Картер предупредил, что Соединенным Штатам следует помнить о прошлом, включая политику неприсоединения Индии и ее исторические военные связи с Россией.

Итак, когда вы смотрите на историю Индии, вы обнаруживаете традицию неприсоединения, которая имеет глубокие корни и говорит нам, что вы должны быть готовы позаботиться о себе. «Таким образом, вы не слишком полагаетесь на свои отношения с любой другой страной, которые меняются за десятилетия, но они все еще существуют», – сказал он.

Во-вторых, их связи с Россией, которые мы должны были рассматривать как армию, потому что большая часть индийского оборудования – российское, и они не могут полностью избавиться от него и начать все сначала. Вы не можете этого сделать. Картер сказал, что они будут продолжать работать с русскими, и это тоже часть их истории.

Эти два и другие вещи будут означать, сказал он, что он будет двигаться неуклонно, но в своем собственном темпе.

«Я думаю, что это судьба. И я думаю, что это огромная вещь для обеих наших стран. Я всегда делал все, что в моих силах, чтобы ускорить темп, но я также был реалистом, потому что люди приходят туда, откуда люди. ,” он сказал.

«Нам нужно зайти так далеко, и мы не сможем действовать, если сейчас будем говорить о Китае против Китая, как мы привыкли. Мы это понимаем. Это нереально. Следовательно, вам придется преодолевать большие расстояния». Картер сказал, отвечая на вопрос о том, как это возможно.Для того, чтобы Соединенные Штаты установили значительное сдерживающее присутствие, включая разведку, наблюдение и разведку (ISR), я дам вам два из множества способов сделать это.

Одним из них является приобретение более длинноногих самолетов безопасности, наблюдения и разведки (ISR), то есть разведывательные наблюдения и разведка, которые проводятся General Atomics, чтобы специально увеличить это расстояние с учетом того факта, что многие в США сейчас опаздывают, и, к сожалению, наконец. Они пришли к мнению, что китайцы вели себя не так, как хотела Америка в 1990-е годы, и что Соединенным Штатам необходимо защитить себя, сказал он.

И другой способ сделать это с помощью пусковой установки, бомбардировщик B-2, станет частью этого будущего. Но главное – друзья и союзники в регионе. Это большой способ сохранить Америку как ощутимую державу. Вот почему я был сторонником таких вещей, как TPP. Картер сказал, что этого не произойдет.

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