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Угнетающая волна тепла продолжалась на обширных участках Северного полушария.

24 июня, 2022
Marfa Fedoroa

От обычно холодной российской Арктики до традиционно жаркого американского юга большие участки Северного полушария продолжали испепелять изнуряющую жару, поскольку начало лета было больше похоже на собачьи дни в августе, когда в некоторых частях Китая и Японии установилась рекордная температура. запись в пятницу.

В Соединенных Штатах трехзначный тепловой купол колеблется во многих местах с высокой влажностью с запада на восток. По данным Национальной метеорологической службы, в четверг по крайней мере в 15 штатах температура достигла 100 градусов (37,8 градусов по Цельсию), и по крайней мере 21 высокая температура была установлена ​​или нарушена, согласно данным Национальной метеорологической службы, в которую входят 30 миллионов американцев, находящихся под тем или иным предупреждением о жаре.

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Большое разочарование в четверг произошло после того, как 12 штатов преодолели отметку в 100 градусов в среду, а 21 рекорд был удержан или побит. С 15 июня по меньшей мере 113 автоматических метеостанций установили или побили рекорды высокой температуры. Ученые говорят, что этот ранний хлеб имеет все признаки Изменение климата.

В провинции Хэнань на севере Китая в городе Сюйчан было зафиксировано 107,8 градуса (42,1 градуса Цельсия), а в Дэнфэне зафиксировано 106,9 градуса (41,6 градуса Цельсия) в самый жаркий день за всю историю наблюдений, согласно Максимилиано Эррера, глобальному отслеживателю суровой погоды. По его словам, в Японии в пятницу Токамачи и Цунан установили небывалые температурные рекорды, в то время как несколько городов побили свои месячные показатели.

Легко смотреть на эти цифры и забыть о том жалком состоянии, которое они представляют. Специалист по климату Texas A&M Эндрю Десслер, находившийся в Колледж-Стейшн, сказал, что в четверг температура была зафиксирована на отметке 102 градуса (38,9 градуса по Цельсию). «Те из нас, у кого есть кондиционеры, могут и не страдать физически, но внутри мы заключенные».

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После трех смертей Чикаго Он изменил свои правила охлаждения.

В Мейконе, штат Джорджия, температура поднялась с 64 градусов (17,8 градусов по Цельсию) до 105 (40,6 градусов по Цельсию) всего за девять часов в среду. Затем температура достигла пика в четверг и составила 104 (40 ° C), что стало рекордом за день. Даже Миннеаполис попал в сотню в понедельник.

По словам Марка Чинарда, метеоролога Национальной метеорологической службы из Центра прогнозирования погоды, вполне вероятно, что только Тихоокеанский Северо-Запад и Северо-Восток пережили аномальную жару. В четверг Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Флорида, Аризона, Южная Каролина, Арканзас, Оклахома, Канзас, Южная Дакота, Колорадо, Невада и Калифорния достигли не менее 100 человек. Хьюстон, Даллас, Остин, Новый Орлеан и Орландо побили рекорды в четверг.

Это продолжается», — сказал Шенар. «это Прошло больше недели И это будет продолжаться в некоторых аспектах».

Это не только Соединенные Штаты

По словам Эрреры, в российском городе Норильске, расположенном за Полярным кругом, в четверг был зарегистрирован самый теплый день за всю историю наблюдений в июне — 89,6 градуса (32 градуса по Цельсию). В Сарате в Туркменистане температура поднялась до 114,6 градусов (45,9 градусов по Цельсию), но Эррера сказал, что в ближайшие дни она может ухудшиться.

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Эррера сказал, что отслеживание температурных показателей настолько утомительно, что у него нет времени поесть или поспать.

а Европейская жара Это также вызывает проблемы с Пожары в Германии и Испании.

То, что происходит с этой ранней волной тепла, «очень согласуется с тем, что мы ожидаем от постоянно нагревающегося мира», — сказал Виктор Дженчини, профессор метеорологии в Университете Северного Иллинойса.

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«Эти температуры наблюдаются при глобальном потеплении всего на 2 градуса по Фаренгейту (1,1 градуса по Цельсию), и мы находимся на пути к увеличению потепления на 4 градуса по Фаренгейту (2,2 градуса по Цельсию) в этом столетии», — сказал Десслер. «Я буквально не могу представить, насколько это было плохо».

В среду температура достигла 100 градусов, а в городе обычно бывает 100 градусов только в один день в году, сказала государственный климатолог Кэти Делоу из Роли, Северная Каролина, но это происходит намного позже.

«На юго-востоке США многие не имеют доступа к адекватному или стабильному охлаждению или не могут использовать свои домашние системы охлаждения. Заболеваемость и смертность из-за жары являются одними из самых больших рисков для здоровья населения в меняющемся климате».

По словам Чинарда, к концу недели или в понедельник в некоторых местах, в том числе в северо-центральной части страны, может быть некоторое похолодание. Но ожидается, что температура будет выше нормы «по крайней мере, в начале июля», и он добавил, что все лето, вероятно, будет жарче, чем обычно.

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