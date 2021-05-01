Угрожают ли квантовые вычисления будущему Биткойн? Квантовый эксперт Эндрю Форсман о будущем криптографии

Эксперт по квантовым вычислениям Эндрю Форсман убежден, что будущие квантовые атаки будут представлять угрозу безопасности биткойнов (BTC).

В видео Форсманн подчеркивает, что огромный вычислительный потенциал квантовых машин может поставить под угрозу безопасность Биткойна.

«Было математически доказано, что если у вас есть устройство, похожее на тот тип квантовых компьютеров, который люди хотят построить, вы сможете расшифровать эту информацию намного лучше, чем это было бы возможно с классическим оборудованием».

Форсманн утверждает, что независимо от того, когда квантовые компьютеры будут развиваться, решение должно быть найдено.

«Независимо от того, появятся ли квантовые компьютеры завтра, или через пять лет, или через десять лет, они могут быть полезны с точки зрения криптографии. Эти устройства смогут делать то, чего вы, возможно, не хотели бы, если бы вы были кем-то, кто хранит секреты …

Итак, стоит изучить различные способы, которыми блокчейн полагается на криптографию, и какие из них относятся конкретно к тому, что квантовые компьютеры могут делать в будущем. И насколько это действительно проблема для людей сегодня, а не вовсе не проблема? И что еще может не быть проблемой, но над чем мы могли бы подумать? Лучше перестраховаться, чем сожалеть “.

Хотя Форсманн говорит, что квантовые машины могут поставить под угрозу криптографию Биткойна, он указал, что этого не произойдет в ближайшее время.

«На самом деле нам может потребоваться больше кубитов (квантовых битов или квантовых информационных единиц), чем доступно в настоящее время. И, как я могу сказать, мы можем быть на той стадии, когда самые большие компьютеры, которые мы строим сегодня, в конечном итоге становятся основой для один логический кубит. Для одного из этих больших устройств …

Так что, если нам нужно в тысячу раз больше кубитов, через несколько лет у нас может возникнуть необходимость подумать о росте этих вещей с точки зрения исправления ошибок и количества логических битов, которые нужно будет продвигать вперед …

И я должен сказать, что некоторые люди добавили столько, сколько вам может понадобиться. Так что мы уверены, что мы не на пороге этого. На следующей неделе этого не произойдет “.

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