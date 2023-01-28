Удалите 203 вредоносных приложения для iPhone и Android, прежде чем они получат контроль над вашим телефоном

Наша первая стопка Вредоносные мобильные приложения В 2023 году он дузи. Министерство цифровой экономики и общества Таиланда (DES) и Национальное агентство кибербезопасности (NCSA) объединились, чтобы поделиться списком из более чем 200 приложений, содержащих вредоносное ПО для устройств iOS и Android.

«Общественность просят остерегаться вредоносных приложений», — заявил министр DES Чайот Танакаманусорн в своем посте на Facebook. В файле министерства на прошлой неделе. «В случае загрузки хакеры могут украсть ваши личные данные или получить контроль над вашими телефонами».

Группы утверждают, что жертвы, загружающие приложения, подвергают себя риску опустошения банковских счетов и захвата их телефонов хакерами. Неудивительно, что многие приложения имеют довольно безобидные названия, такие как 4K Pro Camera, Beauty Filter, EmojiOne Keyboard, iMessager, Now QRcode Scan, Private SMS и Wow Translator.

Вы можете увидеть полный список вредоносных приложений для iOS и Android в слайд-шоу ниже:

Это слайд-шоу требует JavaScript.

DES и NCSA говорят, что попросили Apple и Google удалить эти приложения из их магазинов приложений. К сожалению, они не указывают, какие приложения находятся в какой мобильной ОС, но если какое-либо из этих имен звучит похоже на приложения, установленные в данный момент на вашем телефоне, лучше всего удалить их, пока вы не убедитесь, что это безопасно.