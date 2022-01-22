Ударная группа USS Harry S Truman примет участие в учениях НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией из-за Украины

Авианосец класса «Нимиц» USS Harry S. Truman готовится к причалу в заливе Суда, Греция, 30 декабря 2021 г. Планируется, что авианосная ударная группа «Трумэн» будет развернута в районе операций Шестого флота США для поддержания стабильности на море. и безопасность и защищать интересы США United, Allies and Partners в Европе и Африке. (Главный специалист по массовым коммуникациям Бен Фаррон / фото ВМС США)

Авианосная группа США «Гарри С. Трумэн» примет участие в учениях НАТО в Средиземном море, которые начнутся в понедельник, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби на фоне нарастающей напряженности в связи с наращиванием Россией сил вдоль ее границы с Украиной.

Ни официальные лица ВМС, ни Кирби не определили, какие элементы ударной группы будут задействованы вместе с авианосцем, хотя в прошлом месяце корабль находился на вооружении вместе с эсминцами с управляемыми ракетами USS Banbridge, USS Cole, USS Gravely и USS Jason Dunham. . 23 Служебная ведомость.

«[The exercise is] «Разработан, чтобы продемонстрировать способность НАТО интегрировать самые высокие морские ударные возможности авианосной группы в поддержку сдерживания и обороны Североатлантического союза», — сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.

Хотя это происходит во время обострения напряженности в отношениях между НАТО и Россией, поскольку Россия продолжает наращивать силы вдоль своей границы с Украиной, Кирби сказал, что союзники по НАТО планируют учения, получившие название «Удар Нептун-2022», уже около двух лет.

«В 2020 году это не планировалось в ожидании действий России на Украине, и… сами учения не рассчитаны на сценарии, которые могут произойти в отношении Украины», — сказал он.

Однако Кирби не сказал, почему члены НАТО решили продолжить учения в свете напряженности в отношениях с Россией.

«Мы постоянно смотрим на тренировки и тренировки и спрашиваем себя… Действительно ли нам нужно делать это сейчас? Должны ли мы ускорить их? Должны ли мы сократить их?», — сказал он. «Было надлежащее рассмотрение напряженности в тот момент по поводу размещения наших учений, и после всех этих размышлений и обсуждений с нашими союзниками по НАТО было принято решение двигаться вперед».

Кирби сказал, что во время учений, которые продлятся до 4 февраля, ударная группа будет действовать под контролем НАТО. Армии других членов НАТО присоединятся к Соединенным Штатам «в скоординированных военно-морских учениях, тренировках по борьбе с подводными лодками и обучении дальним ударам» во время «Удара Нептуна», хотя Кирби отказался сообщить, какие страны будут участвовать.

«Все учебные мероприятия будут подчеркивать непрерывный прогресс сплоченности коалиции в динамичной и высококлассной среде», — сказал он.

В заявлении Минобороны России в четверг говорится, что Россия проводит предстоящие совместные военно-морские учения с Китаем и Ираном в Оманском заливе со вторника.

В заявлении говорится, что до субботы тройка американских противников вела артиллерийские обстрелы морских целей и отрабатывала совместные маневры, организовывала поисковые операции и освобождение захваченного пиратами корабля.

Россия также планирует отправить отряд кораблей в Средиземное море «в будущем» для проведения неуточненных учений, говорится в заявлении министерства.

Напряженность возрастает

Россия потратила недели, перебрасывая свои силы к своей западной границе с Украиной, в то время как Соединенные Штаты и другие союзники по НАТО вели дипломатические переговоры с российскими официальными лицами о мирном урегулировании. Однако пока эти попытки не увенчались успехом.

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы НАТО запретило Украине любое будущее членство в альянсе, на уступку, на которую Соединенные Штаты не согласятся, заявил в пятницу министр иностранных дел Энтони Блинкен после обсуждения вопросов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Швейцария.

«Я ясно дал понять министру Лаврову, что есть определенные ключевые вопросы и принципы, которые Соединенные Штаты, наши партнеры и союзники привержены защите», — сказал Блинкен журналистам после встречи. В том числе и тех, кто может помешать суверенному праву украинского народа самому писать свое будущее. Коммерческих площадей нет».

В пятницу МИД России заявил, что также хочет, чтобы Запад вывел войска и военную технику из стран, присоединившихся к НАТО за последние 25 лет.

В переводе заявления министерства говорится: «Речь идет о выводе иностранных сил, техники, вооружения и других шагах с целью возвращения к формированию по состоянию на 1997 год на территории стран, не входивших в НАТО на указанную дату. .» . «К ним относятся Болгария и Румыния».

Но президент Джо Байден заявил во вторник, что Соединенные Штаты увеличат военное присутствие «в Польше, Румынии и т. д.». Россия должна вторгнуться в Украину.

«У нас есть священная обязанность… защищать эти страны», — сказал он. Они входят в состав НАТО. У нас нет этого обязательства в отношении Украины, хотя мы очень обеспокоены тем, что происходит в Украине».

Во вторник Россия направила в Беларусь тысячи солдат для участия в военных учениях. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента предупредил во вторник, что учения могут быть «уловкой», позволяющей России вторгнуться в Украину через ее северную границу с Беларусью.

Блинкин подсчитал в пятницу, что около 100 000 российских солдат принимают участие в операциях вдоль границы страны с Украиной и в Беларуси.

Кирби не сказал точно, считает ли он, что действия России в Беларуси указывают на предстоящее вторжение в Украину, но добавил, что Пентагон «никогда не классифицировал все присутствие этих сил как свидетельство обучения».

«Когда есть силы, развернутые таким образом, они могут проводить учения и проводить учения — и эти учения, по сути, могут быть направлены на улучшение их возможностей вторжения или вторжения», — сказал он. «Мы не будем вдаваться в подробности, занимаются ли они спортом… [but] Мы видим, что значительное присутствие силы продолжает увеличиваться. Здесь нет никаких признаков деэскалации».

Дипломатия прежде всего

В пятницу Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена продолжает настаивать на дипломатическом решении, но Россия должна быть готова пойти на взаимные уступки, если она ожидает, что Соединенные Штаты сделают это.

«Я еще раз заявил министру Лаврову, что в отношении проблем безопасности, которые Россия поднимала в последние недели, Соединенные Штаты и наши европейские союзники и партнеры готовы использовать возможные средства для их решения в духе взаимности, что просто означает что Россия также должна решить наши проблемы». «Есть много шагов, которые мы можем предпринять, включая Россию, для повышения прозрачности, снижения рисков, улучшения контроля над вооружениями и укрепления доверия».

Например, на прошлой неделе США были готовы обсудить изменение «масштаба и масштаба» учений США в регионе «если и только если будет взаимность с российской стороны», заявил ранее на этой неделе Кирби.

«Один из важных и важных способов деэскалации ситуации для русских — отвести часть этих сил от границы с Украиной, и они не проявляют никакого желания делать это», — сказал Кирби в пятницу. «На самом деле, как раз наоборот, они продолжают увеличивать присутствие там силы».

Более того, Соединенные Штаты не откажутся от военных вариантов, если Россия вторгнется в Украину и НАТО потребует помощи, заявили Кирби и Блинкен.

«Мы ясно дали понять, что если какие-либо российские вооруженные силы перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения», — сказал Блинкен. «Он встретит быстрый, резкий и сплоченный ответ со стороны Соединенных Штатов, наших партнеров и союзников».

Он также предупредил, что другие акты агрессии, такие как российские кибератаки или военизированная тактика, «также снова будут встречены решительным и единым ответом».

«Мы занимаемся дипломатией и диалогом… но в то же время идем по пути обороны и сдерживания», — сказал Блинкен. Эти вещи не исключают друг друга. На самом деле они усиливают друг друга».

Пентагон также ведет дипломатические переговоры с союзниками и партнерами. Министр обороны Ллойд Остин говорил 13 января с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о «продолжающемся и необоснованном наращивании российской военной мощи в Украине и вокруг нее», говорится в заявлении министерства обороны на прошлой неделе.

«Госсекретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне», — говорится в сообщении Пентагона. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжать их тесную координацию.

Во вторник заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер провела грубую встречу с представителями НАТО из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию и подтвердить свою поддержку Украины, сообщает министерство обороны. заявление.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 2,5 миллиардов долларов с 2014 года — когда Россия в последний раз вторглась в страну. Только в 2021 году из этой суммы было предоставлено около 450 миллионов долларов.

Но Кирби не сказал в пятницу, можно ли направить в Украину дополнительную помощь, например американскую военную технику.

«У нас будет больше, чтобы сказать об этом позже», сказал он. «Мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, и я думаю, что наши коллеги из Госдепартамента еще скажут об этом позже. Мне нечего объявлять или говорить сегодня».

По словам Кирби, до сих пор Соединенные Штаты не направляли солдат в Украину для помощи в отражении возможного нападения России, хотя более 100 военнослужащих Национальной гвардии Флориды сейчас находятся в стране в рамках консультационного и вспомогательного развертывания для помощи в обучении украинских сил. . .



