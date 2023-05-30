Удары беспилотников по Москве вызвали ярость в Кремле | Российско-украинские военные новости

Два человека были ранены в ходе редкого нападения на Москву, а тяжелые атаки русских были направлены на Киев, в результате чего погиб как минимум один человек.

Беспилотники нанесли удар по Москве во вторник, но были нейтрализованы, как заявила Россия, что один политик назвал худшим нападением на столицу со времен Второй мировой войны, а по Киеву беспилотник сбил третий раз за 24 часа.

С тех пор, как в феврале прошлого года Россия направила войска к своему соседу, боевые действия в основном происходили на территории Украины, хотя Москва сообщала о некоторых нападениях на ее границе и возлагала вину за это на Украину, в том числе за покушение на президента Владимира Путина.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два человека получили ранения, но несерьезные, а жильцов двух легко поврежденных квартир на короткое время эвакуировали.

Минобороны России заявило, что восемь беспилотников, отправленных Киевом, были сбиты или перенаправлены, хотя Telegram-канал Baza сообщил, что более 25 контактировали со службами безопасности.

Жители юго-запада Москвы сообщили, что между 5 и 6 часами утра по местному времени слышали громкие звуки, сопровождаемые запахом бензина. [02:00 to 03:00 GMT]. Некоторые засняли сбитый беспилотник и клубы дыма, поднимающиеся в московское небо.

Депутат Максим Иванов назвал это самым страшным нападением на Москву со времен нацистов, заявив, что теперь ни один гражданин не может избежать «новой реальности».

«С нашей Родиной вы победите врага в одиночку, или бессмертный позор трусости, коллаборационизма и предательства окружит вашу семью», — сказал он.

Две недели назад Россия также обвинила Киев в двух атаках беспилотников на Кремль и заявила, что они нацелены на Путина.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк отрицал, что Киев был непосредственно причастен к нападению на Москву во вторник, хотя и предсказал продолжение, добавив, что «мы рады видеть».

Минобороны России назвало атаку «террористической атакой беспилотников», организованной «киевским режимом».

В Киеве украинские силовики заявили, что во вторник сбили более 20 беспилотников иранского производства Shahed.

Обломки российской ракеты попали в высотный жилой дом и загорелись, убив 30-летнюю женщину и ранив еще четырех человек, сообщили украинские официальные лица. Два верхних этажа обрушились.

На фотографиях киевских властей видно, как горит пламя в верхней части здания.

«Атака была массированной, шла с разных направлений, несколькими волнами», — сказал глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Россия 17 раз наносила удары по Киеву беспилотниками или ракетами, в основном ночью, явно пытаясь подорвать волю украинцев к войне после более чем 15 месяцев войны.

Наташа Батлер из «Аль-Джазиры» сообщает из Киева: «Многоквартирный дом, в котором я сейчас нахожусь, был обстрелян, два верхних этажа были почти разрушены.

«У подножия этого многоквартирного дома идет уборка. Люди осматривают свои поврежденные автомобили и пытаются осознать, что произошло. Они смотрят на верхнюю часть здания, окна почти выбиты. Много. [residents] Они должны покинуть это здание с чемоданами, домашними животными. Некоторые из них говорят, что не хотят уезжать и рады, что выжили.

«Это кошмар для киевлян. Эти теракты происходят ночь за ночью. Это уже третья атака подряд. Люди не спят. Но каждую ночь, когда они засыпают, они слышат эти сирены, они слышат взрывы, и они задаются вопросом, что произойдет, они не знают.

Журналистка Юлия Шаповалова из Москвы сообщила, что, несмотря на теракты, в столице сохраняется ощущение «спокойствия».

«Москва сейчас как обычно гудит. Люди едут на работу, общественный транспорт ходит нормально, вроде ничего не происходит.

«Люди на улице очень спокойны, но многие люди в России действительно верят той информации, которую часто слышат по телевидению, и я должен вам сказать, что конфликты между Россией и Украиной неизбежны и президент. [Vladimir] Путин, будучи искусным стратегом, начал ее сначала на чужой земле.