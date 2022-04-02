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Удар, изменивший историю Mortal Kombat

2 апреля, 2022
Artem Sokolov
Смертельная битва Новый…»/>
Увеличить / Новая грубая сила человеческая битва Трудно было влезть в шкаф…
Дэвид Л. Крэддок Да здравствует Мортал Комбат Он идет за кулисы, чтобы раскрыть нерассказанные истории из работы первых четырех. человеческая битва Игры и исследует, как франшиза повлияла на популярную культуру. В этом отрывке из книги два МКЛегенды игровых автоматов впервые встречаются и изучают новую технологию, которая продвигает их на вершину пищевой цепи в их местной аркаде.

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Увеличить / Дэвид Л. Крэддок Да здравствует Мортал Комбат Доступно для предзаказа на Кикстартере.

Нитин Бутанезе было скучно. Это было осенью 1992 года, и между семестрами он тусовался со своими друзьями, когда учился в колледже на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. У группы было два часа, чтобы убить. Бутани предложил им пойти в центр регистрации студентов и поиграть там в пинбол и игровые автоматы. Он был темнокожим, с зачесанными назад темными волосами и искал любой предлог, чтобы не ходить на занятия и играть в игры. По правде говоря, он равнодушно отнесся к его предложению. Он и его дети наигрались до смерти в автоматном парке развлечений центра звукозаписи. Но она либо нажимала на кнопки, либо стучала по книгам, поэтому они переехали в Центр звукозаписи.

К изумлению бутанцев, новое правительство стояло в рядах выигранных им игр. Смотреть режим привлечения. Когда название игры мелькает на экране, что-то в нем бросается в глаза — преднамеренная опечатка, золотые буквы на красном фоне. Несколько других игроков подошли к игре. Один из них закончил матч, выстрелив в другого персонажа молнией, которая снесла ему голову в кровавом тумане. Ебена мать, Он подумал. «Однажды я появился. Я вижу эту игру, в которой люди отрезают себе головы и говорят: «Боже мой». Я должен сыграть это», — вспоминает он.

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Бутанцам больше не нужно искать источники отвлечения внимания между занятиями. По сути, занятия стали отвлечением. Он проводил по пять-шесть часов в день, играя человеческая битва, прыгая между шкафчиком в центре звукозаписи и своим местным залом игровых автоматов. Противостоять противникам, управляемым компьютером, стало обременительно. Ему нужны были противники, которые заставляли бы его совершенствоваться. «Я пытаюсь сказать людям: «Когда я был молод, и вы выходили в коридор, это всегда было один на один», — говорит он.

Его друзья любили игру и играли против него. Но бутанцы вскоре превзошли их численностью. Они тратили впустую свои деньги, а он тратил свое время, сражаясь с людьми, которые не подталкивали его к росту как игрока.

Вот тогда и пошли слухи. «Когда вы играете в некоторых игровых автоматах, вы слышите: «Эй, есть два хороших парня в той-то и такой-то игре». «Вы едете туда и смотрите, что происходит», — объясняет Ботани.

С учетом времени вождения и бензина человеческая битва На временной шкале Бутани ездил на своей машине с друзьями и искал соперников. Обычно он бил их, и случался один из трех исходов: они ругаются в бурю и уходят с переулка, или они пытаются драться с ним, или проявляют к нему уважение и просят бежать с его командой. Как бы ни шли дела, Бутани закладывал свои знания в почву каждой игровой комнаты, которую занимал. По мере того, как он расширял свою территорию, он прислушивался к слухам о лучших игроках. Затем он отправляется в их район и бьет их тоже. «Так это было тогда», — говорит он о том, как молва заставила его узнать о свежем мясе. «Никаких компьютеров, ничего подобного. Есть свистки. Что, черт возьми, ты собираешься делать? Свистеть кому-нибудь?»

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Однажды, играя, она выучила бутанский язык у одноклассника. МК Пристрастился к тому, что один из лучших игроков на сцене столкнулся со всеми приходами в аркаде Вестбери. Бутанец улыбнулся. Я слышал это раньше. Другой игрок был непреклонен: это не был какой-то знак. Этот парень был одним из разработчиков игры, и его было не остановить. божественный.

«Человек, который сделал игру?» Бутани помнит, как говорил это. — Хорошо, пойдем возьмем кусочек.

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