science

Удар метеорита мог вызвать утечку космического корабля «Союз»

19 декабря, 2022
Marfa Fedoroa

Роскосмос до конца декабря примет решение о возвращении экипажа космической станции на Землю на поврежденном корабле «Союз».

Российская Федерация космическое пространство В Роскосмосе подтвердили, что непосредственной опасности для поврежденного космического корабля «Союз», из которого произошла утечка охлаждающей жидкости во время стыковки с космодромом, нет. Международная космическая станция В четверг (14 декабря) скорее всего отправятся три члена экипажа. Без спасательной шлюпки Если возникает проблема.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.