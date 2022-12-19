Удар метеорита мог вызвать утечку космического корабля «Союз»

Роскосмос до конца декабря примет решение о возвращении экипажа космической станции на Землю на поврежденном корабле «Союз».

Российская Федерация космическое пространство В Роскосмосе подтвердили, что непосредственной опасности для поврежденного космического корабля «Союз», из которого произошла утечка охлаждающей жидкости во время стыковки с космодромом, нет. Международная космическая станция В четверг (14 декабря) скорее всего отправятся три члена экипажа. Без спасательной шлюпки Если возникает проблема.

Об этом сообщили в Роскосмосе. почтовая телеграмма (Откроется в новой вкладке) В понедельник (19 декабря) будет создан специальный комитет, который определит, следует ли вернуть двух астронавтов и астронавта НАСА Фрэнка Рубио на Землю на борту поврежденного «Союза» или отправить новый корабль (что займет не менее 45 дней).

«Необходимости в экстренной эвакуации на данный момент нет», — заявили представители Роскосмоса по-русски (перевод предоставлен Google). Космическое агентство не назвало причину утечки, хотя недавно сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС. прогноз (Откроется в новой вкладке) Возможно, это был метеорит, связанный с континуумом. Геминиды метеорный поток.

Связанный: В Роскосмосе заявили, что капсула «Союз» была повреждена из-за неконтролируемой утечки, когда она находилась на космической станции.

Если экипаж не сможет вернуться домой на борту застрявшего корабля в марте 2023 года, как и планировалось, космический корабль «Союз МС-23» может быть быстро подготовлен к запуску взамен корабля. [damaged] «Союз МС-22», — написали в «Роскосмосе».

«Союз МС-23 находится на Байконуре и уже прошел часть испытаний в преддверии запуска, запланированного на март», — добавили представители Роскосмоса, имея в виду обычную контролируемую Россией казахстанскую стартовую площадку, которая обслуживает Международную космическую станцию ​​для обоих грузов. пуски и экипаж. .

Россия заявила, что «Союз МС-23» может быть доставлен на космическую станцию ​​в автономном режиме всего за 45 дней, чтобы заменить поврежденный космический корабль, хотя один эксперт по космической безопасности сообщил Space.com, что так и будет. Может быть, вы хотите, чтобы космонавт у руля.

сказал Томмазо Сьоба, исполнительный директор Международной ассоциации содействия космической безопасности (IAASS) и бывший генеральный директор отдела безопасности космических полетов Европейского космического агентства (ЕКА).

Российские грузовые корабли автономно стыкуются с Международной космической станцией, хотя у страны было два серьезных разрушительных столкновения с предыдущими версиями на борту космической станции. Мир в 1990-х годах.

Российские специалисты оценивали состояние «Союза» в течение нескольких дней, и Роскосмос сообщает, что температура внутри не превышает 86 градусов по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию), несмотря на отсутствие охлаждающей жидкости. До остановки космического корабля температура никогда не превышала 104 градуса по Фаренгейту (40 градусов по Цельсию).

Испытания «Союза» не выявили «других неисправностей», кроме течи, а новая европейская роботизированная рука исследовала корпус космического корабля, обнаружив «потенциальное место повреждения» возле комбинации приборов. (Canadarm2 также использовался ночью в воскресенье, 18 декабря, но результаты еще не опубликованы.)

«В конце декабря будут заслушаны выводы рабочих групп и определены планы на будущее», — добавили в «Роскосмосе», заявив, что космический корабль «Союз» «за полвека доказал свою надежность и живучесть» с момента прокладки линии. представил. в 1966 году.

Однако за последние несколько лет произошло несколько аварий, связанных с кораблями «Союз», в том числе Заполненный прерывание во время запуска В 2018 году появилась утечка еще одного «Союза», пристыкованного к космической станции вскоре после этого (который Роскосмос Обвинить астронавта НАСАиз-за протестов Американского космического агентства.)

НАСА и Роскосмос еще не сообщили, вызвала ли утечка в четверг какой-либо ущерб модулям, прилегающим к космической станции, или каким-либо другим кораблям поблизости. Последний раз НАСА сообщало об утечке в пятницу (16 декабря). через сообщение в блоге (Откроется в новой вкладке).

Элизабет Хауэлл является соавтором книги «Почему я выше (Откроется в новой вкладке)? (ECW Press, 2022; совместно с канадским астронавтом Дэйвом Уильямсом), книга по космической медицине. Подпишитесь на нее в Твиттере. @работник (Откроется в новой вкладке). Следуйте за нами на Twitter @работник (Откроется в новой вкладке) или же Фейсбук (Откроется в новой вкладке).