Сильный пожар произошел на складе горючего в Севастополе на полуострове, где базируется Черноморский флот России.

Массовый пожар вспыхнул в крымском портовом городе Севастополь после предполагаемой атаки беспилотника на резервуар для хранения топлива.

Высший рейтинг был присвоен в зависимости от сложности тушения пожара, написал в субботу в телеграмме назначенный Россией губернатор Михаил Расвожаев.

Огонь все еще горел, но его удалось локализовать, никто не пострадал. По его словам, пожар на нефтехранилище не привел к человеческим жертвам и не приведет к перебоям с поставками топлива в Севастополь.

«Четыре топливных бака, которые были подбиты, практически уже сгорели», — сказал Расвожаев, добавив, что пламенем охвачена площадь в 1000 квадратных метров.

«Ситуация находится на контроле наших пожарных и всех оперативных служб».

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как пламя охватывает резервуары для хранения топлива, а над городом поднимаются густые клубы черного дыма.

Представитель Вооруженных сил Украины заявил, что у него нет информации, позволяющей предположить, что Украина несет ответственность за субботний пожар.

Севастополь неоднократно подвергался авиаударам с тех пор, как Россия полностью вторглась в Украину в феврале 2022 года. Киев неоднократно заявлял о своем желании вновь вызвать международный резонанс по поводу незаконной аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

После предыдущих нападений на Крым Украина не стала открыто брать на себя ответственность, но настаивала на том, что оставляет за собой право нанести удар по любой цели в ответ на российскую агрессию.

Нефтебаза в Севастополе загорелась после удара беспилотника рано утром. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2 — Антон Геращенко (@Gerashchenko_ru) 29 апреля 2023 г.

Развожаев заявил в понедельник, что российские военные уничтожили украинский беспилотник класса «земля-воздух», который пытался атаковать порт, и что второй беспилотник взорвался. По его словам, взрывная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах, но не причинила никакого другого ущерба.

Атака является последней в серии попыток нападения на Севастополь, главную военно-морскую базу Черноморского флота России. После более ранних атак в Севастополе и других районах украинские официальные лица не стали брать на себя ответственность, но указали на право Украины нанести удар по любой цели в ответ на российскую агрессию.

Пожар в Севастополе произошел через день после того, как российские ракеты обрушились на жилые районы Украины, в результате чего погибли 25 человек.

«ПВО, современная авиация — без чего невозможна эффективная ПВО — артиллерия, бронетехника. Все необходимое для обеспечения безопасности наших городов, наших сел как внутри страны, так и на передовой», — перечислил Зеленский в видеообращении в пятницу. ночь.

Осуждая нападение рано утром в пятницу в городе Оман, он сказал, что по меньшей мере 23 человека, в том числе четверо детей, были убиты.

По официальным данным, в Умани Черкасской области ракетами поражены десять жилых домов. Разрушен многоквартирный дом. В результате нападения пострадали 18 человек, 9 из них находятся в больнице.

В Днепропетровской области в результате ночного артиллерийского обстрела погибли женщина и ее двухлетняя дочь.

«Российское зло можно остановить оружием — это делают наши защитники. Его можно остановить экономическими санкциями — глобальные санкции надо усилить», — написал Зеленский в Twitter ранее в тот же день.

Начальник штаба ВСУ Валерий Залужный оценил общее количество ракет, выпущенных по Украине в пятницу вечером, в 23. 21 из них был сбит вместе с двумя беспилотниками. Украинские военные заявили, что они также выпустили крылатые ракеты недалеко от столицы Киева, сбив 11 единиц ПВО.

В результате обстрела подконтрольного России города Донецка на востоке Украины семь человек погибли и 19 получили ранения, сообщили в пятницу местные власти.