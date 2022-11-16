Удачи в выяснении того, как загрузить Warzone 2.0

Обновление от 16.11.22: Сегодня утром было выпущено дополнительное обновление для Call of Duty, и оно составляет около 70 ГБ для Xbox Series X/S и 20 ГБ для PlayStation 5.

Пользователям PlayStation 5 также придется повторно загрузить пакеты контента Warzone, многопользовательской игры и Spec Ops (если они были установлены ранее), добавив дополнительные 10 ГБ к общему размеру загрузки.

Непонятно, почему пользователям PlayStation приходится повторно загружать эти пакеты, но это было обычным явлением с обновлениями Modern Warfare (2019) и Warzone.

Если у вас низкая скорость интернета, я настоятельно рекомендую вам дать время для загрузки обновлений, прежде чем Релиз Warzone 2.0 сегодня вечеромкоторый начинается в 18:00 здесь, в Великобритании.

Конечно, это не удобно для тех, у кого есть ограничения на передачу данных, поскольку энергетический кризис привел к резкому росту цен на электроэнергию.

Оригинал истории 15.11.22:Call of Duty: Warzone 2.0 теперь доступна для предварительной загрузки в преддверии завтрашнего выпуска игры, но сделать это совсем не просто.

Владельцы PlayStation 4 и 5, которые искали Warzone 2.0 прошлой ночью, не смогли найти загрузку, выполнив поиск «Call of Duty Warzone» в PlayStation Store, в то время как пользователи Steam, владеющие Modern Warfare 2, вообще не нашли загрузки.

На Xbox дела обстоят немного лучше, где Warzone 2.0 можно найти на странице магазина. Однако при ближайшем рассмотрении загрузка также кажется непонятной из-за того, что она включает в себя Modern Warfare 2 бесплатно.

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И так, что здесь происходит? Что ж, уже второй раз Activision интегрировала Warzone 2.0 в программу запуска Modern Warfare 2, как это было с Warzone и Modern Warfare (2019).

Пользователи PlayStation 5 могут найти Warzone 2.0, перейдя на страницу магазина Modern Warfare 2 и щелкнув контекстное меню, чтобы просмотреть различные версии игры. Там вы найдете опцию Warzone 2.0.

Размер загрузки зависит от того, установлена ​​ли у вас Modern Warfare 2 или нет, так как у тех, у кого есть игра, будет намного меньше 2,51 ГБ, а у тех, кто загружает с нуля, будет больше 45 ГБ.

Для Steam, Activision подтвердила Что любой, у кого установлена ​​Modern Warfare 2, уже будет иметь предварительно загруженную Warzone 2.0, а те, у кого ее нет, могут продолжить и загрузить Warzone 2.0 самостоятельно.

Хотя это более очевидно, то, как это работает, вызвало споры у стойкого сообщества Call of Duty. Новость о слиянии отправила этот пост в начало сабреддита Modern Warfare 2:



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Основная проблема для фанатов здесь заключается в том, что Warzone — это вечнозеленая игра Call of Duty с живым действием с большей базой игроков, которая часто считается затмевающей премиум-предложение Activision. По словам игроков, лаунчер Activision в первую очередь обслуживает Warzone, а премиальная Modern Warfare занимает второе место. Это привело к тому, что основное сообщество приняло так называемый «чистый лист» до интеграции Warzone.



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я Он поднимал этот вопрос несколько месяцев назад, поскольку первоначальные планы закрытия Warzone вызывали опасения, что Modern Warfare также закроется. К счастью, интерфейс Modern Warfare (2019), похоже, вернулся к своему виду до Warzone (хотя и с большим анонсом Modern Warfare 2).



Интерфейс Modern Warfare после патча за пределами Warzone.

Однако у фанатов эта интеграция создает более широкое ощущение того, что ресурсы разработки Activision уходят от Modern Warfare 2 к Warzone 2.0. Сообщество указало на это Всего две карты Объявлен первый сезон игры, оба из которых переработаны из предыдущих игр. Первый крупный патч игры также совпадает с запуском Warzone 2.0, что вызывает вопросы о том, определялась ли разработка Modern Warfare 2 циклом разработки режима Battle Royale.