Удивительная новая игра на базе ChatGPT позволяет вам погрузиться в свои мечты

Новый Dream Simulator использует возможности ChatGPT для мгновенного воссоздания снов людей в 3D.

В компьютерной игре Project Electric Sheep используется искусственный интеллект OpenAI GPT-3, в котором люди записывают то, о чем они мечтали, а затем видят, как оживает пейзаж вокруг них.

Голос спрашивает: «О чем бы ты хотел мечтать?», затем игрок вводит свой выбор, и игра за считанные секунды создает мир вокруг него в 3D.

Пользователи могут перемещаться внутри своих снов с помощью мыши, взаимодействовать и разговаривать с людьми в своих снах.

Игра создает 3D-пейзажи в ответ на текстовые подсказки.

Пользователей спрашивают: «О чем вы хотите мечтать?»

В недавних демонстрациях на SXSW пользователи воссоздали свои мечты: от космической свадьбы в Лас-Вегасе до воссоздания Восточного Берлина 1980-х годов и церемонии на вершине горы на Плутоне с помощью Project Electric Sheep.

«Люди были ошеломлены, — сказал Гэдни, — Я думаю, что люди ожидают от ChatGPT написания подсказок и попыток взломать школьное сочинение или что-то в этом роде.

Но мы подключили его непосредственно к движку видеоигры для создания этих миров, и люди поражены тем, что могут войти в свои мечты. Есть много сюрпризов.

Игровые компании спешат обновить игры с помощью генеративного ИИ, используя ИИ для всего: от создания ландшафтов в играх до создания «умных» персонажей.

Игровой гигант Ubisoft анонсировал новый инструмент искусственного интеллекта Ghostwriter, который может автоматически генерировать сценарии для неигровых персонажей (NPC).

Гэдни говорит, что Project Electric Sheep задумывался как художественный проект, но он считает, что искусственный интеллект станет важной частью будущего игр.

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Пользователи могут взаимодействовать с персонажами и перемещаться с помощью мыши.

Мечты начинаются, когда вы приближаетесь к постели

Незавершенная версия Project Electric Sheep доступна бесплатно для ПК через ранний доступ Steam с ожидаемой датой запуска во втором квартале 2023 года.

«Сейчас в ИИ есть что-то сказочное, — говорит Джей Гадни, генеральный директор и соучредитель Charisma.

«Сценарий не идеален — именно поэтому мы выбрали идею создания этой сцены мечты, я думаю, она подходит как нельзя лучше!»

Пользователи просто вводят свои сны (при этом по мере ввода появляются различные предлагаемые сны), а затем игровая технология GPT-3 генерирует пейзажи и персонажей.

«Когда вы входите в игру, возникает вопрос: «О чем бы вы хотели мечтать? — говорит Джадни.

Вы можете написать «Замок посреди поля в солнечный день», а затем игра создаст это описание в 3D.

В The Kraken Wakes пользователи могут взаимодействовать с персонажами с искусственным интеллектом.

В The Kraken Wakes пользователи могут взаимодействовать с персонажами с искусственным интеллектом.

Гэдни говорит, что Project Electric Sheep не так прост, как подключение ChatGPT к движку 3D-игры.

Он говорит: «Это создание промежуточного слоя, который позволяет этим вещам разворачиваться интересным образом. Цель состояла в том, чтобы сделать что-то, чего никто раньше не делал».

Лондонская студия Гадни Charisma.ai также разрабатывает игру с искусственным интеллектом, основанную на классическом романе Джона Уиндема «Пробуждение Кракена».

В Kraken Wakes искусственный интеллект позволяет игрокам разговаривать с игровыми персонажами на естественном языке и заставлять их отвечать, как в чате ChatGPT.

Гэдни говорит, что есть некоторые элементы, написанные для того, чтобы история развивалась.

Гэдни говорит: «Это более плавно, чем обычный «ветвящийся путь», который вы получаете в видеоигре: ответы, естественно, более разговорные.

Аналогия, которую мы иногда используем, это как катание на лыжах по хаф-пайпу, где история катится под гору, движимая напряжением и скоростью, и вы должны двигаться вперед.

«Движение вперед — это то, как мы участвуем. Но, вы знаете, люди могут подниматься и опускаться и говорить о теориях заговора или о чем угодно.

Гэдни считает, что игры, в которых люди общаются с искусственным интеллектом без сценария, станут популярными, но он говорит, что они никогда не заменят развлечение по сценарию.

Команда начала работу над Electric Sheep, используя предыдущую языковую модель OpenAI GPT-2, и GPT-3 появился, когда он вышел.

«С появлением всего этого генеративного ИИ мы оседлали эту волну и поняли ее, чтобы увидеть, что мы можем сделать», — говорит Гэдни.

Мы хотим творчески продвигать технологии дальше, чем кто-либо другой. Но я не сомневаюсь, что такой ИИ окажет огромное влияние на видеоигры.

Гэдни говорит, что он может представить себе, что Electric Sheep может помочь людям справиться с проблемными снами таким образом, чтобы это было «безопасно» для их компьютеров.

Он говорит: «Уменьшение стресса может быть частью лечения, поэтому, если вы заново переживаете сон, это может стать способом исцеления».